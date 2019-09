Gyász

Meghalt Kara Tünde színésznő

hirdetés

Hosszan tartó, súlyos betegség után pénteken elhunyt Kara Tünde, a Békéscsabai Jókai Színház egykori színművésze, írja a behir.hu. A Jászai-díjas színésznő 45 éves volt.



Kara Tünde 2015 júniusának elején egy próbán lett rosszul, leállt a szíve, újra kellett éleszteni. Az újraélesztés sikerült ugyan, ám kómába esett. Ebből két hét után ébredt fel, de az állapotában, bár az intenzív osztályt egy hónap után elhagyhatta, jelentős javulás nem következett be. Gyógyulását 2016 elején jótékonysági esttel is igyekezett támogatni a színház, ám az állapota az elmúlt években változatlan volt. A behir.hu szerint a színésznő szeptember 6-án, kórházban hunyt el.



A színésznő 2001-ben tudta meg, hogy mirigyrákos, a betegséggel folytatott küzdelméből 2015 tavaszán – nem sokkal a később végzetessé vált rosszulléte előtt – monodráma is született.



Kara Tünde budapesti születésű volt, de pályája sikereit a békéscsabai színházban érte el. Számos szakmai elismerést kapott, a legjelesebb ezek körül a 2013-as Jászai Mari-díj volt.