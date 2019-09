Programajánló

Veterán gépek bemutatója és szüreti mulatság lesz Vácrátóton

Veterán járműveket és mezőgazdasági munkagépeket állítanak ki jövő szombaton Vácrátóton a szüreti mulatság keretében, az érdeklődők mintegy 70 régi eszközt tekinthetnek meg, szórakoztató programokon vehetnek részt és kiállítás is nyílik - tájékoztatta Spiegelhalter László polgármester az MTI-t.



Elmondta, hogy a veterán járművek és mezőgazdasági munkagépek kiállítása a korábbi években is sok látogatót vonzott. A régi járművek és mezőgazdasági gépek nagy része, mintegy 30 eszköz egy helyi gyűjtő, Lukács Pál jóvoltából kerül a nagyközönség elé, de emellett tucatnyi magyar településről és a határon túlról is érkeznek felújított ritkaságok - beszélt a részletekről.



A polgármester hozzátette: a gépbemutató mellett számos hagyományos szüreti programmal várják a közönséget. Lesz főzőverseny, kézműves- és kirakodóvásár, a gyerekeket játszóházzal és szalmabálás ugrálóval várják. A színpadon a vácrátótiak mellett más települések hagyományőrzői is bemutatkoznak.



Kiemelte, hogy idén a Pest Megyei Értéktár vándorkiállítását is megtekinthetik az érdeklődők, emellett a legtöbb ízben elkészített rétes rekordkísérletét is megrendezik.



Spiegelhalter László hangsúlyozta, hogy a vácrátóti szüreti mulatság a bor, a kultúra és a gasztronómia kapcsolatát hivatott erősíteni a hagyományok életben tartása mellett.



A rendezvényt szeptember 14-én délelőtt Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára nyitja meg. A látványos szüreti felvonulás 13 órakor kezdődik, a helyi hagyományőrzők díszes népviseletben, lovas kocsikkal vonulnak végig a falu több kilométer hosszú főutcáján. Az ingyenes programok sorát bál zárja a művelődési házban.