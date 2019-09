Programajánló

Idén is megrendezik az Agatha Christie Fesztivált Budapesten

Kulturális, ismeretterjesztő, kreatív és gasztronómiai programokkal is várják az érdeklődőket szeptember 14-én és 15-én az Agatha Christie Fesztiválon a budapesti MOM Kulturális Központban. 2019.09.08 00:30 MTI

A szervezők közleménye szerint a nyitónapon Kiss Anna, az Országos Kriminalisztikai Intézet tudományos főmunkatársa az 1930-as és 40-es évek tipikus bűneseteiről beszél a Bűntények a könyvtárszobából című előadáson, Takács Ferenc gyógynövényszakértő mérnöktanár Agatha Christie kedvenc növényi mérgeinek, mérgező növényeinek titkaiba avatja be a közönséget.



Miss Marple virágoskertjét és a házi praktikák világát Krizsán Laura, a divat világát Virág Anna mutatja be, az alkotóműhelyben pedig lehetőség lesz stílusos fejdíszek, hajdíszek elkészítésére is.



Agatha Christie Az egérfogó című darabját a Veres 1 Színház produkciójában tekinthetik meg a nézők mindkét estén.



A fesztiválon tradicionális öt órai teával, detektíviskolával és kvízjátékkal is várják a krimirajongókat.