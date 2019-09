Programajánló

Megnyílt a 17. Budavári Könyvünnep

hirdetés

Megnyílt a 17. Budavári Könyvünnep pénteken a Szentháromság téren. Az idei rendezvény a harminc éve elhunyt Márai Sándor előtt tiszteleg, a díszvendég az író szülővárosa, Kassa.



"A könyv jó befektetés, ahogy Kosztolányi írja, szellemi manna, amelyből mindenki jól lakik. Az olvasás környezetbarát kikapcsolódás, mert bár a könyv papírból készül, nem egyszer használatos: életre szóló társa az embernek" - mondta köszöntő beszédében Nagy Gábor Tamás I. kerületi polgármester.



Hangsúlyozta: remek érzés, hogy a rendezvényen kassaiak és budaiak együtt emlékezhetnek közös büszkeségükre, Márai Sándorra. "Márai minden kétséget kizáróan ezt a két várost tekintette otthonának és hazájának. Csaknem minden művében ott érezhetjük szülővárosa emlékét, amely erősen összefonódik a polgárság élményével, a maga sajátos európaiságával". A polgármester megjegyezte: a Füves könyvben Márai is arról írt: "életre-halálra olvasni, mert ez a legnagyobb emberi ajándék".



Kassa polgármester-helyettese, Lucia Gurbálová kiemelte: a kassaiak büszkék arra, hogy városuk multikulturális közeg, ahonnan a világhírűvé vált Márai Sándor is kikerült, akit nagyra becsülnek. Hozzátette: Kassán idén központi megemlékezést tartottak Márairól mint a 20. század kiemelkedő művészéről.



"Az egyik kassai téren felavatták Márai emlékművét, szobrát. A városban működik a magyar tannyelvű Márai Sándor Gimnázium és Általános Iskola, amely az ő szellemében igyekszik nevelni a diákokat" - mondta Lucia Gurbálová.



A Budavári Könyvünnepet Ugron Zsolna író nyitotta meg, aki Nagy Gábor Tamástól átvette a Budavárért Emlékérmet.



"A könyveket az határozza meg a legjobban, milyen gondolatokat, narratívát, információt őriznek. A hangsúly az őrzésen van, mert a megmaradás a jövő záloga: a múltat a jövőbe exportálja. A könyvünnepen nekünk sincs más feladatunk, mint megőrizni azt a gondolati csendet, amiben találkozni tudunk egy könyvvel" - szögezte le Ugron Zsolna.



A Budavári Könyvünnepen, amely hétfő hajnalig tart, 28 magyarországi és határon túli könyvkiadó vesz részt. Az egyéb kulturális programok sorában hagyományőrzők mutatják be a török kori magyar várvédők életét, emlékezve arra, hogy éppen 330 évvel ezelőtt a Szent Liga szövetséges csapatai győzelmet arattak a törökökkel szemben.



A könyvbemutatók mellett esténként koncertek lesznek: pénteken a Hot Jazz Band, szombaton a Rajkó Zenekar, vasárnap a Makám játszik a rendezvény színpadán. A Gyerek kuckóban mindhárom napon különféle programokon vehetnek részt a gyerekek, műsort ad Gryllus Vilmos, a Mesebolt Bábszínház, valamint a Csavar Színház is.



A díszvendég Kassa programjait szombat délután a Zenetudományi Intézményben rendezik meg.