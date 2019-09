Lemezajánló

Iggy Pop - Free: megjelent a punk keresztapjának legújabb albuma

Iggy Pop saját elmondása szerint a Post Pop Depression turnéi után biztos volt benne, hogy sikerült megszabadulnia az addigi életét és karrierjét beárnyékoló, krónikus önbizalomhiánytól és bizonytalanságtól. 2019.09.07 02:30 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

„Ezen az albumon más szerzők mondandóját tolmácsolom, én csak a hangomat kölcsönzöm a gondolataiknak” – mondta a The Stooges alapítója a megjelenés előtt. A lemezen valóban nagyrészt Noveller (Sarah Lipstate zenész és filmkészítő) és Leron Thomas jazz-zenész dolgozott; a We Are The People című dal szövegét pedig Lou Reed írta még 1970-ben.



Iggy Pop saját elmondása szerint a Post Pop Depression turnéi után biztos volt benne, hogy sikerült megszabadulnia az addigi életét és karrierjét beárnyékoló, krónikus önbizalomhiánytól és bizonytalanságtól.



„Viszont ahelyett, hogy örültem volna ennek, üresnek és kimerültnek éreztem magam. Csak el akartam bújni a napszemüvegem mögé, hátat fordítani mindennek, és továbbállni – szabad akartam lenni. Tudom, hogy a szabadság csak egy illúzió, egy érzés, de mindig mindent ennek az érzésnek rendeltem alá. Így született ez az album is: egyszerűen csak hagytam, hogy megtörténjen.”