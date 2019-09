Oscar-díj

Spanyolország Pedro Almodóvar legújabb, Fájdalom és dicsőség című filmjét nevezi az Oscarra

A tavaly nyáron forgatott önéletrajzi ihletésű film egy korosodó, legnagyobb sikereit már maga mögött tudó filmrendező történetét meséli el, visszaemlékezéseken és viszontlátásokon keresztül. 2019.09.06 02:34 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A spanyol filmakadémia Pedro Almodóvar kétszeres Oscar-díjas spanyol rendező legújabb, Fájdalom és dicsőség című alkotását nevezi a 92. Oscar-gálára nemzetközi film kategóriában - hozta nyilvánosságra döntését az intézmény csütörtökön Madridban.



Az idén 70 éves világhírű spanyol rendező közleményben mondott köszönetet a jelölésért, amelyet nagy megtiszteltetésnek nevezett.



A művész nem tudott személyesen jelen lenni a bejelentésnél, mivel Kanadába utazott, ugyanis filmjét a csütörtökön kezdődő torontói filmfesztiválon mutatják be.



A Pedro Almodóvart képviselő Esther García producer újságíróknak elmondta: a Fájdalom és dicsőséget hamarosan vetíteni kezdik az Egyesült Államokban is, és ez lehetővé teszi, hogy akár más kategóriákban is versenyezhessen az Oscar-díjért.



A tavaly nyáron forgatott önéletrajzi ihletésű film egy korosodó, legnagyobb sikereit már maga mögött tudó filmrendező történetét meséli el, visszaemlékezéseken és viszontlátásokon keresztül.



A főszerepben Antonio Banderas látható, aki a cannes-i filmfesztiválon elnyerte a legjobb férfi alakításért járó díjat. Rajta kívül szerepel a filmben Penélope Cruz Oscar-díjas spanyol színésznő, valamint olyan neves spanyol művészek, mint Julieta Serrano és Asier Etxeandía.



Pedro Almodóvarnak ez a 21. nagyjátékfilmje. Korábban úgy jellemezte, mint egy trilógia utolsó darabját, "amelyet 32 évig tartott befejezni". Első része A vágy törvénye, a második pedig a Rossz nevelés című alkotása.



A spanyol rendező először 1988-ban kapott jelölést Oscar-díjra a magyarul Asszonyok a teljes idegösszeroppanás szélén címmel bemutatott filmjéért, az akkor még legjobb idegennyelvű filmként ismert kategóriában. Az aranyszobrot először 1999-es, Mindent anyámról című filmjéért vehette át, majd két évvel később a Beszélj hozzá című moziért megkapta a legjobb eredeti forgatókönyvnek járó kitüntetést is Los Angelesben.



Spanyol nevezés utoljára 2004-ben nyert Oscar-díjat, akkor Alejandro Amenábar filmjét, a Belső tengert jutalmazták. Azóta az öt finalista közé sem került be spanyol alkotás.



Az Oscar-díjra nevezett művek közül az Amerikai Filmakadémia tagjai választják ki január elején az öt jelölt játékfilmet, amelyek végül a legjobb nemzetközi filmnek járó Oscar-díjért versenyre kelhetnek. A jelöltek listáját 2020. január 13-án hozzák nyilvánosságra, az Oscar-díjak ünnepélyes átadása február 9-én lesz Los Angelesben.



Magyarország Tóth Barnabás Akik maradtak című filmjét nevezte az aranyszoborért zajló versenybe.