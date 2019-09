Kultúra

A szellemesség, az erotika és a drámai erő keveréke lesz Eszenyi Enikő Kolozsváron rendezett Lulu előadása

A szellemesség, az erotika és a drámai erő keveréke lesz Frank Wedekind Lulu drámájának a kolozsvári előadása, melyet Eszenyi Enikő Kossuth-díjas művész, a budapesti Vígszinház igazgatója állított színpadra.

Az előadásról Tompa Gábor, a Kolozsvári Állami Magyar Színház igazgatója beszélgetett az alkotókkal hétfőn, négy nappal a bemutató előtt. Amint Tompa megjegyezte: Eszenyi Enikő egykor a darab címszerepét is játszotta, most viszont rendezőként az volt a feladata, hogy elfelejtse a korábbi élményeit.



Eszenyi Enikő a sajtótájékoztatón a világirodalom egyik legnagyobb művének nevezte a Lulut. Mint megjegyezte, a dráma egy női sorson keresztül sok nagyon aktuális kérdést tárgyal, a mához szól. Azt rajzolja ki, hogy több mint száz éve, a mű születésekor is ugyanazok a problémákkal küzdöttek az emberek. "Úgy látszik, semmi nem változik, csak egyre melegebb lesz" - állapította meg.



A rendező szerint Frank Wedekind művében a szellemesség, az erotika és a drámai erő egy időben van jelen. Reményét fejezte ki, hogy a kolozsvári előadás e hármas kihívásnak meg fog felelni.



Eszenyi Enikő azt is megjegyezte: a Lulut csak akkor lehet előadni, ha az erre vállalkozó társulatban van a címszerep eljátszására alkalmas színésznő, és vannak a körülötte lévő férfiszerepek eljátszására alkalmas színészek. Hozzátette: ezek a feltételek Kolozsváron adottak voltak. A rendező azt is nagy ajándéknak tekintette, hogy a legjelentősebb román rendezőkkel gyakran együtt dolgozó Helmuth Stürmer díszlettervezőre támaszkodhatott az előadás megalkotásában.



A címszerepet alakító Imre Éva maga is a szellemesség, drámaiság és erotika hármas egységének a kialakítását tartotta a legnagyobb kihívásnak. Mint fogalmazott, még dolgozik a színek kikavarásán.



A Jack szerepét alakító Bogdán Zsolt szerint jót tett a kolozsvári társulatnak az Eszenyi Enikővel való közös munka. A sok más nemzetiségű alkotó után ugyanis olyan rendező dolgoztatta meg a csapatot, aki nagy hangsúlyt fektet a beszédre, a nyelvre.



Vörös Róbert dramaturg elmondta: a Lulu szövegéből Frank Wedekind gazdag életismerete rajzolódik ki a nyomorról, a gazdagságról, a pénz hatalmáról, a kiszolgáltatottságról, a férfi butaságról, a vágyakról és a nőről, hogy a szöveg "olyan, mint egy váratlanul kapott ajándékcsomag". Elmondta: a kolozsvári előadást Frank Wedekind ősszövegére építették. Ennek az első bemutatása "kiverte a biztosítékot", ezért a szerző később több finomított változatát is megírta a műnek.



A Lulu a kolozsvári magyar színház 2019-2020-as évadjának az első előadása, bemutatóját pénteken tartják.