Programajánló

Történelmi képregényfesztivált és kiállítást rendeznek Esztergomban

Lengyel, cseh és szlovák rajzolók, valamint a legismertebb magyar történelmiregény-írók mutatkoznak be szeptember 7-én Esztergomban, a királyi vár lovagtermében rendezett képregényfesztiválon és kiállításon - közölték a szervezők az MTI-vel.



A találkozón mutatják be a Királyok és keresztek című, Nyugat-Európában is megjelent magyar történelmi képregény második kötetét Kutyák és farkasok címmel.



A megnyitót követően kihirdetik az esztergomi Balassa Társaság történelmi képregény pályázatának eredményét, majd cseh, lengyel és szlovák alkotók mutatják be, hogyan jelenik meg közös történelmünk a képregényen keresztül.



Az érdeklődők megismerkedhetnek az idei év újdonságaival, lesz a kiterjesztett valóság technológiáját használó bemutató, valamint térbeli vármakett-nyomtatás és közös képregényrajzolás.