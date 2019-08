Programajánló

Novemberben ismét Budapest Showcase Hub (BUSH)

Immár negyedszer rendezik meg a Budapest Showcase Hub-ot. A kelet-európai régió könnyűzenei színterének legfrissebb előadóit bemutató BUSH-t idén november 13-tól 15-ig tartják a főváros népszerű szórakozóhelyein.

A szervezők közleménye szerint a háromnapos zenei eseményen ezúttal a keleti blokk és az idei vendég, Ausztria 35 előadója mutatkozik be. Sokan hazájukban több ezres koncerteket adnak, felfigyeltek rájuk nemzetközi kiadók, így olyan fellépőket is meg lehet nézni, akik hamarosan a nagy fesztiválok nagyszínpadain léphetnek fel.



A BUSH helyszínei között lesz mások mellett a LÄRM, a Fogasház/Instant, az A38 hajó, a Szimpla, a Beat on the Brat, a Robot, a Toldi vagy az ELLÁTÓház. Mint írták, valamennyi helyszín könnyen bejárható akár egyetlen este alatt is, és az érdeklődők egy jegy áráért tehetnek színes zenei utazást.



A fellépők kiválasztása a régió szakmai szereplőinek bevonásával zajlott, a BUSH szervezői tizennégy országból hétszáz zenei szakembert kérdeztek meg arról, hogy saját országaikban kik a legkülönlegesebb, legfrissebb, legizgalmasabb új előadók.



A november 13-i megnyitón az A38-on a magyar Trillion és az osztrák Mother's Cake lép fel. Utóbbi egy pszichedelikus-funk rock trió, amely korábban a Dream Theater, a Limp Bizkit, a Tito & Tarantula és a Velvet Revolver előtt is zenélt.



A BUSH különlegességének ígérkezik a lengyel Perfect Son koncertje. Az indusztriális elektronikára épülő melankolikus szintipopot játszó Tobiasz Bilinsk a Caribou, Son Lux és José Gonzales koncertjeit is lekötő Pitch & Smith istálló új tagja. Bilinsk dalaira a Nirvana egykori kiadója, a Sub Pop is felfigyelt, és első kelet-európai előadóként szerződtette is a Perfect Sont.



Bemutatkozik a BUSH-on az észt PJ Harveyként emlegetett Anna Kaneelina is, akinek minimalista hangzását dívás megjelenése teszi egyedivé. Gyakran együtt zenél férjével, Erki Pärnojával, akit tavaly a Müpa színpadán és a BUSH-on is láthatott a magyar közönség.



Szintén jön a litván Junior A, aki Vilniusban már sztárnak számít. A közlemény szerint a lo-fi elektropop előadó karrierjét egy utcai verekedésnek köszönheti, amely után a kórházban magához térve semmire sem emlékezett korábbi életéből. Hat hónapot töltött ágyban, ezalatt ismerkedett meg az elektronikával; néhány hónap alatt hatvan dalt írt.



A Budapest Showcase Hub 2019 az NKA Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program és a HOTS - Hungarian Oncoming Tunes zenei exportiroda támogatásával és szakmai együttműködésével valósul meg.