Globális problémákkal foglalkozik az idei PLACCC Fesztivál

Provokatív, elgondolkodtató, játékos programokkal és akciókkal várja az érdeklődőket keddtől szeptember végéig Budapest különböző pontjain a nemzetközi PLACCC Fesztivál. 2019.08.31 20:43 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

"Mennyire vagyunk érzékenyek, vagy egyáltalán tudatában olyan világméretű problémáknak mint a társadalmi-faji egyenlőtlenségek vagy a klímaváltozás? Kit és hogyan fogadunk el, kivel ülnénk le egy asztalhoz, kivel osztanánk meg az ételt és kivel nem? Hogyan nézünk szembe a természeti környezetünk nem is annyira távoli jövőben bekövetkező radikális változásával?" - teszik fel a kérdést a köztéri és helyszínspecifikus művészeti alkotásokat bemutató fesztivál szervezői.



"A PLACCC Fesztivál szervezésekor hagyjuk, hogy a művészek által felvetett témák vezessenek minket - a művészeket pedig érezhetően egyre erősebben foglalkoztatják a fenti kérdések. A társadalmi-faji elfogadást és kirekesztést feszegető részvételi előadás, a klímaváltozás miatt évtizedeken belül víz alá kerülő holland sziget emlékezetét Budapestre "hozó" disztópikus installáció, a lehetséges világvégékkel foglalkozó városi játék és helyspecifikus egyetemi vizsgaelőadások, egy városnegyed jövője gyerekszemmel" - írják.



A 2019-es PLACCC Fesztivál fókuszában a nemzetközi együttműködések és a művészeti egyetemek diákjainak produkciói állnak, de a szervezők olyan fiatal magyar művészeket is meghívtak, akikkel már több éve együtt dolgoznak.



A közlemény szerint a Ziggurat Project művészei és két egyiptomi táncos alkotásában született BurnOut és Kenyértörés című előadások a Placcc Fesztivál és az alexandriai Nassim el-Raqs Fesztivál közös kezdeményezésére valósultak meg, mindkét produkció bemutatójára Kairóban került sor, a magyar közönség pedig most láthatja azokat első alkalommal a Ferenciek tere metróaluljárójában.



A két meghívott egyiptomi táncos workshopot is tart Budapesten: Nermin Habib az autentikus hastánc és kortárstánc fúziójával, Ezzat Ismail pedig az Egyiptomban napjainkban elterjedtté vált Sha3by tánc és a modern mozdulatművészet ötvözetével ismerteti meg az érdeklődőket.



A Kenyértörés különleges fúziós konyhára alapuló és étkezési szokásainkat firtató előadásának megvalósítására a rendezők közösségi finanszírozási kampányt indítottak. Az egyiptomi és magyar konyha által ihletett előadás, amely a közös étkezés és az étel megosztásának szokásait kutatja, egy mozgásművészeti előadás és egy rendhagyó vacsora kombinációja.



Az Átváltozó Egyesület alapító tagjaival, Makkai Dániellel és Cserne Klárával az Egyesület Apokalipszis-tréning című játéksorozatának első elemét próbálhatja ki a fesztivál közönsége, továbbá a kutatási és alkotófolyamat dokumentációjából tekinthető meg kiállítás.



Somló Dávid, aki szintén visszatérő fellépője a fesztiválnak, idén Drift című egyórás köztéri hangkoreográfiájával szerepel a Hősök terén.



A művészeti egyetemekkel folyó együttműködés keretében idén a MOME Építészeti Intézetének diákjai, valamint a Színház- és Filmművészeti Egyetem dramaturgszakos hallgatói mutatkoznak be a fesztiválon.

A csaknem egy hónapon keresztül tartó rendezvénysorozatot a finn-flamand Nada Gambier és az angol Mark Etchells csepeli gyerekekkel készített A város hangja című előadása zárja.



A fesztivál részletes programja a www.placcc.hu oldalon olvasható.