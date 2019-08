Kultúra

Fődíjat nyert a Magyar Nemzeti Múzeum Sanghajban

A fesztiválon díjakat nyert a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM), a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Skanzen) és a Néprajzi Múzeum is. 2019.08.30 22:30 MTI

Nagydíjat és egy arany fokozatú elismerést kapott a Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) a Sanghajban megrendezett AVICOM F@IMP 2.0 online multimédia fesztiválon, amelyen díjakat nyert a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM), a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Skanzen) és a Néprajzi Múzeum is.



Az interaktív multimédia kategóriában indított, Magic Wall for Tavelling Exhibition Sissy and Hungary című filmben látható interaktív videófalat az AVICOM (Múzeumi Új Audiovizuális, Kép- és Hangtechnológiák Nemzetközi Bizottsága) nagydíjával jutalmazták, a rövidfilmes kategóriában pedig a Hungarian National Museum Malenkij Robot Memorial Place című film (készítette: a Baga Photo&Videography) az aranyérmet kapta - olvasható a múzeum MTI-hez eljuttatott közleményében.



Az összegzés felidézi, hogy az MNM 2017 júniusában nagyszabású kiállítást nyitott a Sanghaj Múzeumban Sissi és Magyarország - a magyar arisztokrácia fényűző élete a 17-19. században címmel, amelyet csaknem 700 ezren tekintettek meg. A tárlat egyik fő attrakciója az az ötméteres Magic Wall volt, amelyen a látogatók interaktív módon kerülhettek közel a bemutatott tárgyakhoz. A videófal megvalósítója a Back és Rosta Kft., és bár magyar innovációról van szó, a fejlesztés jelentős része Sanghajban történt.



Jelenleg magyar fejlesztésű Magic Wall várja a látogatókat a pekingi Tiltott Város Palotamúzeumában, az agyagkatonákat bemutató Senhszi Történeti Múzeumban, a Sanghaj Múzeumban, továbbá számos művészeti galériában, kulturális emlékhelyen, valamint a budapesti Szépművészeti Múzeumban is.



A Skanzen két díjban is részesült a F@IMP 2.0 Fesztiválon: az egyéb kategóriában ezüstéremmel jutalmazták a múzeum I'm from Hungary című kisfilmjét (rendező-operatőr: Hugyecsek Balázs), dokumentumfilm kategóriában pedig szintén ezüstérmes lett a Hand/Craft/Art című film, melyet a Skanzen Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóságának megbízásából készített a Konkam Stúdió (rendező-operatőr: Kovács László).



A PIM a CSÁTH* A varázsló kertje című tárlattal (kurátorok: Molnár Eszter Edina és Sidó Anna, látványtervező: Mihalkov György) nevezett be a fesztiválra, és a kreatív kiállítási installációk kategóriájában bronz elismerésben részesült.



A Néprajzi Múzeum két mozgóképes alkotása szintén bronzérmeket nyert el Sanghajban: a Fragile című kisfilm a múzeum Tojásgyűjteményének költözés-előkészítési munkálatait örökítette meg, a dokumentumfilm kategóriában versenyző Ribbons and Branches pedig Maglód pünkösdi templomdíszítési szokásait mutatja be. A filmek készítői Csorba Judit és Koltay Erika.



Az AVICOM a Múzeumok Nemzetközi Tanácsának (ICOM) tagszervezete, tagjai olyan kurátorok, tudományos és műszaki szakemberek, akik a múzeumokban, a kulturális intézményekben, a kiállításokban audiovizuális és új technológiákat alkalmaznak.

Az AVICOM Nemzetközi Múzeumi és Kulturális Örökségi Audiovizuális Fesztiválja, a F@IMP 2.0 a korábbi FIAMP Fesztivál online elérhető változata. A fesztiválra azok az ICOM-tagsággal rendelkező múzeumok nevezhetnek, amelyek innovatív technológiák, digitális hordozók segítségével korszerű módon formálják át és értelmezik a múzeumi élményt és a kiállítások üzenetét.



A F@IMP 2.0 online felülete (faimpavicom.org) lehetővé teszi a nemzetközi zsűri számára, hogy a benevezett alkotásokat hatékonyan értékelje. Idén 12 országból 57 pályamű érkezett, a nemzetközi zsűri 34 díjat osztott ki, ebből a két legrangosabb elismerést a Magyar Nemzeti Múzeum nyerte - áll a közleményben.