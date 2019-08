Programajánló

Pikniket rendeznek szombaton a szolnoki RepTárban

Drónreptetést, tankbemutatót láthatnak, lézerharcban vehetnek részt és kipróbálhatják egy Mig-29-es repülőgép szimulátorát is azok, akik ellátogatnak szombaton a szolnoki RepTár Piknikre. 2019.08.29 21:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Az interaktív repülőmúzeum meglévő élményelemein - a 4D mozin, a szimulátorparkon és a csúszópályán - kívül kipróbálható lesz beszállókártya vásárlása esetén a Mig-21, JAK-52 gyakorlógépek, a Mig-29 vadászrepülőgép pilótafülkéje, valamint egy Mig-21 pilótafülke is a RepTár Szolnok Nonprofit Kft. MTI-hez eljuttatott közleménye szerint.



172 éves a Pest-Szolnok vasútvonal, ez alkalomból a MÁV Nosztalgia Kft. a Nyugati pályaudvarról különvonatot indít Szolnokra. A múzeum látogatói megtekinthetik a nosztalgiakocsikból álló szerelvényt.



Mivel a szombat a repülésről szól, több tíz méter magasságba emelkedhetnek a vállalkozó kedvűek, akik a szabadesés élményét is átélhetik, ha leugranak a Big Air Bagről.



A kalandorok lézerharcban tehetik próbára ügyességüket, hat méter magas mászófalra küzdhetik fel magukat, a legbátrabbak űrhajós kiképzésen vehetnek részt egy 3D karika segítségével. Ezen kívül a Felelős Szülők Iskolájával együttműködve lesz kutyás bemutató, tudományos játszóház és műhely.



A pákozdi Katonai Emlékpark munkatársainak jóvoltából például kézigránátdobó-gyakorlaton, alaki kiképzésen és egy huszárságtörténeti vetélkedőn is részt vehetnek a látogatók.



A Magyar Honvédség és az MH 86 Szolnok Helikopter Bázis jóvoltából a RepTár fölött Gripen vadászgép, valamint Mi-24 típusú harci helikopterek érkezése várható.



További információ a RepTár honlapján található.