Hagyományőrzők idézik meg a középkor hangulatát Kaposváron

A középkor hangulatát idéző programokkal várja a látogatókat az Ostrea peregrina nevű hagyományőrző fesztivál augusztus 31-én Kaposváron.

A somogyi megyeszékhely Vigasságok terén immár negyedik alkalommal sorra kerülő eseményen lesz hosszúkard vívóverseny, páncélos küzdelem és tüzérségi bemutató is - olvasható az esemény Facebook-oldalán, valamint az önkormányzat honlapján.



A Rippl-Rónai Múzeum és a Fekete Hollók Rendje által szervezett egynapos eseményen az érdeklődők megismerkedhetnek a korabeli viseletekkel, előadást hallhatnak a számszeríjakról, részt vehetnek íjászaton, kézműves foglalkozásokon, helyi termékek vásárán. A gyermekek "lovagi hétpróbán" mérhetik össze tudásukat, s láthatják a Rőtökör Társulat Kígyós Jancsi című bábjátékát.



A fesztivál végén a No Load és a Beyond Nothing zenekar szórakoztatja a közönséget.



A szervezők korábban azt közölték: tapasztalatuk szerint van igény az Ostrea peregrinára és más hagyományőrző rendezvényekre, mert az embereket érdekli a történelem, a rejtélyekkel teli középkor.