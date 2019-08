Programajánló

Andy Vajnáról is megemlékeznek a Budapesti Klasszikus Film Maratonon

Andy Vajnáról (1944-2019) is megemlékeznek a szeptember 4. és 11. között rendezendő Budapesti Klasszikus Film Maratonon, amelyen részt vesz Pierre Richard francia színész, Michael Nyman világhírű angol filmzeneszerző és Magda Vásáryova szlovák színésznő is.

A szervezők közlése szerint a fesztivál szeptember 4-én az év elején elhunyt magyar producer, Andy Vajna előtt tiszteleg az Evita című zenés filmmel. Másnap Jankovics Marcell rendező jelenlétében vetítik a frissen felújított Fehérlófia című animációt, amely a montreali Fantasia filmfesztiválon tartott világpremiert követően először lesz látható Magyarországon.



A filmmaraton idei témája a film és a zene kapcsolata lesz. Szeptember 7-én a Queen - Hungarian Rhapsody: Live In Budapest 1986 című koncertfilm lesz műsoron, a következő nap az István, a király magyar rockoperafilm frissen felújított változatát láthatja a közönség.



A filmmaraton díszvendége lesz Pierre Richard, a francia vígjátékok sztárja, akivel szeptember 6-án találkozhat a magyar közönség az Uránia Nemzeti Filmszínházban, a Félénk vagyok, de hódítani akarok (1978) című film vetítése előtt. Aznap este a Szent István téren ingyenes szabadtéri vetítésen láthatják a nézők a Magas szőke férfi, felemás cipőben (1972) című vígjátékot, amely előtt Pierre Richard mond bevezetőt.



Michael Nyman angol filmzeneszerző (a három Oscar-díjjal kitüntetett Zongoralecke és Peter Greenaway kultikus filmjeinek zeneszerzője), vezeti be szeptember 9-én a Szent István-bazilika előtti téren Dziga Vertov avantgárd vizuális szimfóniáját, az Ember a felvevőgéppel (1929) című némafilmet, melyhez Michael Nyman komponálta a zenét. A világhírű zeneszerzővel szeptember 10-én tartanak beszélgetést filmes és zeneszerzői karrierjéről a Filmalap Fast Forward Programjának keretében, az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A beszélgetés után a Zongoralecke (1993) című három Oscar-díjjal kitüntetett filmet vetítik.



Az idei Budapesti Klasszikus Film Maraton vendége lesz még Udo Kier német származású amerikai színész, Bódy Gábor Psyché című filmjének főszereplője, aki ugyancsak a Fast Forward Program szervezésében tart előadást szeptember 8-án az Ódry színpadon. Majd műsorra tűzik a Psyché (1980) frissen felújított változatát az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A közönség a film eddig soha nem látott próbafelvételeiből is megtekinthet egy rövid részletet.



Johanna ter Steege holland színésznő, Szabó István berlini Ezüst Medve és Európai Filmdíjas Édes Emma, drága Böbe című filmjének a főszereplője az 1992-es film restaurált változatának bemutatójára érkezik a magyar fővárosba. A filmet szeptember 11-én láthatja a közönség.



Magda Vásáryová szlovák színésznő főszereplésével vetítik szeptember 5-én Jiri Menzel Sörgyári capriccio (1981) című szatirikus alkotását. A vetítés előtt a szlovák színésznővel Kerekes Vica színésznő beszélget - olvasható a közleményben.



A 3. Budapesti Klasszikus Film Maratont a Magyar Nemzeti Filmalap szervezi, fő támogatója Budapest Főváros Önkormányzata.