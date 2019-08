Gyász

Meghalt Fekete Gyula, a Hungária és Dolly Roll együttesek szaxofonosa

hirdetés

Meghalt Fekete Gyula zenész, zeneszerző, szövegíró, a Hungária és Dolly Roll együttesek szaxofonosa és énekese - közölte a gyászoló család az MTI-vel.



Fekete Gyulát, becenevén Szaxi Maxit hosszantartó betegség után szerdán érte a halál, 67 éves volt.



Fekete Gyula 1951-ben született Budapesten zenész családban. A szaxofon mellett fuvolázott, zongorázott, gitározott és basszusgitározott, valamint énekelt is. Országosan ismert legnagyobb slágerszerzeményei a Neonparádé, a Micsoda buli és a Wind szörny.



Szaxi Maxi a Hungária 1983-as felbomlása után lett a Dolly Roll tagja, ahol ő énekelte a Wind szörny mellett a Naplemente, a Maria Makaroni című dalokat. 1990-ben önálló kar­rierbe kezdett, amikor megjelentette Rock 'N' Roll Maximix című lemezét. 2006-ban jelentkezett újabb önálló lemezzel, Ami jó, az jó címmel.



1992-ben megalapította a Maximusic Kiadót. Énekes-zongorista előadóként bejárta a világot is, szaxofonos énekesként pedig rock and roll szólóműsorával, valamint a rajta kívül öt másik zenésszel közösen beindított Szaxi Maxi Music Banddel vállalt fellépéseket.



A művész 2010 után egy luxushajó zenekarában dolgozott, ahol egyik alkalommal hirtelen rosszul lett, leesett a lépcsőn, amelynek következtében nyaktól lefelé lebénult. Helikopterrel vitték kórházba, ahol életmentő műtétet végeztek rajta.



Szaxi Maxit gyászolja családja, rokonai, zenésztársai, barátai és a zeneszerető közönség - írta a zenész családja.