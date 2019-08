Programajánló

Ötven lovas vonul végig Nyíregyházán a hétvégi huszártalálkozón

Hagyományőrző huszárbandériumok díszmenetével, fiatal lovasok bemutatkozásával, fegyver- és mentési bemutatókkal várják az érdeklődőket a 16. Nyíregyházi Huszártalálkozón a hétvégén a szabolcsi megyeszékhelyen. 2019.08.21 22:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Bene János, a szervező Magyar Huszár Alapítvány titkára a programot ismertető szerdai sajtótájékoztatón felidézte, hogy a huszárságról mint a magyar hadtörténelem kiemelkedő fegyverneméről megemlékező első találkozót 1991-ben rendezték meg a huszártörténelem egyik kiemelkedő városában, azóta minden páratlan évben ebben a városba gyűlnek össze az egykori huszárok és leszármazottaik.



A tizennyolc évvel ezelőtti első rendezvényen még ötszáz huszár sorakozott fel az eseménynek helyet adó Országzászló téren, idén már csak néhányan élnek közülük, egyikük a Bundásbokorban élő Tomasovszki Mihály és az idén 103 éves Juráncsik Antal Napkorról - mondta Bene János, hozzátéve, a legendás fegyvernemet idén már inkább a mintegy száz meghívott huszárutód - gyerekek, unokák és dédunokák - képviseli.



A szombati ünnepség beszédekkel kezdődik, majd a hagyományos katonai tiszteletadáson díszőrség állja körül a huszárszobrot, a debreceni dandár pedig díszsortüzet ad a háborúban elesettek tiszteletére. A hagyományos díszmenetben a honvédzenekar vezeti fel a hagyományőrző huszárbandériumok mintegy ötven lovasát: huszárok érkeznek többek közt Ózdról, Debrecenből, Sajóbábonyból, Nyírtelekről és Napkorról is.



A délutáni program a Sóstói Múzeumfaluban folytatódik, ahol lesznek rendőrségi, valamint közelharc- és technikai bemutatók, bemutatkoznak a lovasklubok ifjú lovasai, tűzoltási és mentési gyakorlatokat rendeznek, a nyíregyházi szablyavívó iskola tagjai pedig vívásoktatást is tartanak az érdeklődőknek. Vasárnap a huszár emlékkertben tartandó koszorúzással zárul a huszártalálkozó programja.



Nyíregyházán az 1870-es évektől több huszárszázad állomásozott. A nyírségi nagyvárosban 1891-ben adták át az akkori Osztrák-Magyar Monarchia egyik legkorszerűbb és legmodernebb lovassági laktanyáját; ebbe a kaszárnyába vonult be 1891. november 1-jén a híres császári és királyi 14. huszárezred.



1941 nyarán a keleti fronton esett át a tűzkeresztségen az akkori magyar királyi honvédség elit alakulatának számító nyíregyházi lovasdandár, Vattay Antal tábornok parancsnoksága alatt. Az ő alárendeltségében lévő, Mikecz Kálmán őrnagy vezette IV. Hadik András huszárezred hajtotta végre a magyar hadtörténelem utolsó sikeres lovasrohamát.



A tábornok nevét viseli a 2018 októberében Nyíregyházán megalakított MH 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred is, amelyben tartalékos katonák szolgálnak.