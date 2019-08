Programajánló

Augusztus 20. - Az Országtorta is kóstolható lesz a Magyar Ízek Utcájában

MTI/Balogh Zoltán

A Magyarország Tortája verseny 2019-es győztesét, a Boldogasszony csipkéjét is meg lehet kóstolni az augusztus 20-ai Szent István-napi ünnepségek kísérőrendezvényén, a Magyar Ízek Utcájában - mondta a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestületének társelnöke szombaton az M1 aktuális csatornán.



Selmeczi László hozzátette: a zsűri 31, a magyar ízvilághoz köthető tortából választotta ki a nyertest.



Mint mondta, idén is az elmúlt évekre jellemző francia vonalú, több textúrát tartalmazó süteményekkel neveztek a magyar cukrászmesterek. Az idei nyertes egy málnás torta lett, amelyet leginkább a magyaros ízvilág és a természetes alapanyagok jellemeznek - fűzte hozzá.



Németh László, az Ipartestületek Országos Szövetségének elnöke azt mondta, az idei díjat egy dunaföldvári cukrászcsaládból származó fiatal mester, Tóth Norbert nyerte. A díjazás nem meglepő, hiszen a Tóth cukrászda korábban az Év fagylaltja elismerést is megkapta - jegyezte meg Németh László.