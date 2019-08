Kultúra

Costa-Gavras életműdíjat kap a Velencei Filmfesztiválon

Életműdíjjal tünteti ki a Velencei Filmfesztivál Costa-Garvras görög filmrendezőt, aki 1982-ben az Eltűntnek nyilvánítva című politikai dráma forgatókönyvéért kapott Oscar-díjat.

Costa-Gavras Adults in the Room című új filmjét versenyen kívül vetítik le a filmmustrán augusztus 31-én. Az alkotás a görög pénzügyi válsággal foglalkozik. A főbb szerepekben Hrisztosz Loulisz, Alekszandrosz Bourdoumisz és Ulrich Tukur látható.



A rendező a korábbi görög pénzügyminiszter, Jánisz Varufákisz azonos című könyve alapján írta a forgatókönyvet. A film a baloldali görög kormány Nemzetközi Valutaalappal (IMF), az európai technokratákkal és a német kormánnyal folytatott, kudarcba fulladt tárgyalásai után játszódik, és a zárt ajtók mögött lejátszódott mély, emberi tragédiákat ábrázolja.



A Jaeger-LeCoultre Dicsőség a Filmkészítőnek elnevezésű filmes életműdíjat a produkció vetítése előtt veheti át Costa-Gavras.



Alberto Barbera, a fesztivál igazgatója közleményében a kortárs rendezők élmezőnyébe sorolta Costa-Gavrast. Kiemelte, hogy a görög rendezőnek különös tehetsége van arra, hogy filmes eszközökkel a politikát olyan izgalmas témává tegye, amely a szélesebb közönséget is megragadja.



A rendező legismertebb filmjei közé tartozik a Z, avagy egy politikai gyilkosság anatómiája (1969), az Ostromállapot (1972), a Music Box (1989), az Őrült város (1997) és az Ámen (2002).



A 76. Velencei Filmfesztivált augusztus 28. és szeptember 7. között rendezik meg.