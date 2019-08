Programajánló

Kézműves tárlat mutatja be II. Rákóczi Ferencet és korát

A Magyar Kézművességért Alapítvány huszonhatodik alkalommal írt ki pályázatot a magyar kézművesek, iparművészek, alkotóművészek számára. A pályázat - idén a Rákóczi-emlékévhez csatlakozva - elsősorban II. Rákóczi Ferencet és korát állította a középpontba, emellett szabadon választott témakörben is vártak alkotásokat.



Az alkotások között az idősebbek mellett a fiatalok munkái is megtalálhatók, s ez reményt ad arra, hogy a tradícióknak lesznek folytatói - mondta el a Magyar kézművesség 2019, valamint a II. Rákóczi Ferenc és kora - kézműves szemmel című, kettős tematikájú pályázat eredményhirdetésével egybekötött kiállításmegnyitón Németh László, az Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ) elnöke.



Hozzátette: a beérkezett művek 30 százaléka II. Rákóczi Ferenc személyét és korát igyekezett bemutatni, s a tárlaton mintegy 200 alkotást tekinthet meg a közönség.



Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes azt hangsúlyozta, hogy a magyar kézművességet ünnepelni felemelő alkalom, s nagyon fontos, hogy a hagyományainkat méltóképpen őrizzük. A tárlaton látható alkotások emlékeztetnek minket arra, hogy honnan jöttünk és hova tartunk, s nem hagyják, hogy elfelejtsük régi szokásainkat, hagyományainkat - fűzte hozzá.



Bába Szilvia, a Duna Palota művészeti és operatív igazgatója emlékeztetett, hogy a Magyar Kézművességért Alapítvány huszonhatodik alkalommal rendezi meg nyári tárlatát, amelynek a Duna palota immár hatodik alkalommal ad otthont. Kiemelte, hogy az alapítvány 1993 óta nemcsak a tárgyalkotó és népi iparművészetet gondozza, hanem a már kihalófélben lévő szakmák és mesterségek képviselőivel is szoros kapcsolatot ápol.



László Sándor, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) elnöke arról szólt, hogy a BKIK régi támogatója a rendezvénynek, amelyet a jövőben is szeretnének segíteni.



Az augusztus 29-ig látható tárlaton természetes anyagokból, kézműves technikával készített alkotások láthatók. A kiállítás a szabadon választott témájú művek mellett többek között a fejedelem személyének, a róla és a kuruc seregről szóló eseményeknek, irodalmi műveknek kézműves feldolgozásait mutatja be.