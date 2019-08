Programajánló

Csaknem kétszáz alkotás szerepel majd a Vásárhelyi Őszi Tárlaton

Arany-Tóth Attila, a szervező Tornyai-múzeum sajtóreferense közölte, a héttagú zsűri csaknem hétszáz alkotás közül választotta ki azokat - 113 festményt, 32 grafikát, 34 plasztikát, valamint kilenc egyéb, műfajilag be nem sorolható művet -, melyeket a művészetkedvelők október elejétől két hónapon át megtekinthetnek az Alföldi Galéria földszintjén. A kiállítás anyagában szerepelnek a közelmúltban elhunyt Tóth Sándor Munkácsy-díjas szobrászművész és Kovács Péter Kossuth-díjas grafikusművész alkotásai is.



A tárlatot Pogány Gábor és Képiró Ágnes művészettörténészek rendezik, utóbbi a megnyitóra megjelenő katalógus előszavát is jegyzi. A tárlat díjzsűrijén eldőlt, hogy ki kapja az idei év fődíját, a Tornyai-plakettet, valamint mely művész veheti át az életműdíjat. A szakmai grémium 21 elismerésről döntött, ezek a megnyitón válnak nyilvánossá.



A Vásárhelyi Őszi Tárlat a maga nemében egyedülálló képzőművészeti seregszemle Európában, ugyanis nincs még egy olyan kiállítás, melyet több mint hat évtizede minden esztendőben megrendeznek, egyedül a kétévente sorra kerülő Velencei Biennálé tekint vissza komolyabb múltra. Az első ízben 1954-ben megszervezett kiállítás mára Magyarország legjelentősebb kortárs képzőművészeti seregszemléjévé vált.