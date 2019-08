Programajánló

Sziget - Gyerekprogramokat is kínál a fesztivál

A Vándor Vurstliban célba dobás, zsonglőrök, artisták, bábszínház, bűvész mutatvány és jövendőmondás várja az érdeklődőket, de Németország legkisebb óriáskerekéről is szemügyre vehető a fesztivál. A Vándor Vurstli melletti sétányon minden nap bajnokság zajlik, amelyen az élő mozdulatlanság művészei mérkőznek meg - közölték a szervezők szerdán az MTI-vel.



A HangolÓra helyszínen hangszereket lehet kipróbálni, A Magyar Zene Háza - Klasszikus, opera és dzsessz színpadon szimfonikus zenekart is vezényelhetnek a látogatók. A Hungarikum faluban a gyerekek megismerhetik a magyar hagyományokat, a kézműves mesterségeket, kipróbálhatják a skanzen népi játékait és megtanulhatják a néptánc lépéseit.



A Múzeumi Negyed a hazai múzeumok tárlatait mutatja be, a Magyar Fotográfusok Háza standjánál például a kortárs fotó világát ismerheti meg a közönség, de lesz szelfifal, tetkók, stencilezés és chillsarok is. Az Aquincumi Múzeumban az ókori római kultúrában merülhetnek el az érdeklődők, találkozhatnak gladiátorokkal, római hölgyekkel és kelta harcosokkal.



Az ArtZone workshopokat, kiállításokat és előadásokat kínál, itt készülhetnek a fesztiválos fejdíszek, csillámos smink, egyedi, újrahasznosított táskák, szivárványos hajfonatok és karkötők, az udvaron pedig különleges, virágokból épített állatokra és varázslényekre lehet bukkanni.



Szintén a varázslatról szól a Luminárium - Daedalum, hiszen a 19 tojás formájú kupolából álló labirintusban bolyongva a látogatók két egyedi, csak ebben az épületben látható részletet figyelhetnek meg.



A Nagy Utcaszínház bohókás figurái szinte bárhol felbukkanhatnak, köztük Mister Piano, aki guruló zongoráján virtuóz módon játszik klasszikusokat és slágereket, valamint óriás dodókon haladó kalandorok és dobegyüttesek. A Nagy Utcaszínházon túl pedig szinte minden sarkon megbújik egy-egy kreatív Art Of Freedom alkotás is, amely lehet kényelmes pihenőhely, óriási társasjáték vagy éppen szeretnivaló és fotóra váró állatka.