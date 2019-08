Programajánló

Indiai fesztivál lesz Budapesten

Koncert, kézműves piac és fűszervásár, valamint önismerettel kapcsolatos előadások és kreatív gyerekfoglalkozások is várják az érdeklődőket az India Varázsa Fesztiválon, amelyet augusztus 18-án tartanak Budapesten, a Lélek Palotájában.

Sok más mellett az ájurvédikus konyhaművészettel, a spiritualitással, valamint az ősi szent írásokkal is megismerkedhetnek a látogatók az egész napos fesztiválon - olvasható az MTI-hez elküldött tájékoztatóban.



A fesztivál látogatói szabad tűzön készült ételeket, vegán és gluténmentes finomságokat kóstolhatnak meg és találkozhatnak bhakti-jógikkal, valamint gyógyítókkal is.



Mint írják, a Lélek Palotája a Krisna-hívők budapesti oktatási és kulturális központja, amely India ősi kulturális örökségét tanfolyamokon, előadásokon, fesztiválokon és nyílt napokon mutatja be egész évben.