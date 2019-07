Programajánló

Augusztus 2-án és 3-án rendezik meg a Budavári Palotakoncerteket

Jövő hét végén, pénteken és szombaton rendezik meg a Budavári Palotakoncerteket az Oroszlános udvarban; az Elemi szenvedélyek című gálaműsorban az operettirodalom legnagyobb slágerei hangzanak el.

Peller Károly színművész az M1 aktuális csatorna pénteki műsorában elmondta, hogy az idén hetedik alkalommal valósul meg a rendezvény, amely a magyar operett ünnepe.



Számos operettszerzőt felvonultatnak, azonban az idén nem szerzőközpontú a műsorszerkesztés, a dalokat a négy alapelem, a tűz, a víz, a föld és a levegő köré szervezték - tette hozzá.



A produkcióban Bordás Barbara, Dancs Annamari, Fischl Mónika, Oszvald Marika, Szendy Szilvi, Boncsér Gergely, Laki Péter, Peller Károly, Vadász Zsolt, a Virtuózok komolyzenei tehetségkutató nyerteseként is megismert Ninh Duc Hoang Long és a XI. Nemzetközi Lehár Ferenc Operett Énekverseny fiatal tehetségei, Faragó Alexandra és Dénes Viktor is fellép.



A műsorban közreműködik a Fitos Dezső Társulat, valamint a Budapesti Operettszínház Balettkara és Zenekara Pfeiffer Gyula vezényletével. A produkció rendezője Bori Tamás.



Az Elemi szenvedélyek című műsorban többek között elhangzanak Kálmán Imre, Lehár Ferenc és Ábrahám Pál dallamai, operamelódiák, a Fitos Dezső Társulat táncosai pedig népzenés és néptáncos motívumokkal teszik színesebbé a gálaestet.



A Budavári Palotakoncerteket az idén is rögzíti a közmédia, a gálaest, immár hagyományosan, az augusztus 20-i állami ünnepségsorozat záró programjaként látható a Duna Televízióban.