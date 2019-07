Programajánló

Történelmi napokat rendeznek Szentgotthárdon

Történelmi napokat rendeznek a törökök ellen vívott 1664-es győztes csata emlékére csütörtöktől három napon át Szentgotthárdon. A rendezvényen a csata ihlette új társasjátékot is bemutatják.

A szentgotthárdi csata, avagy a te utad a vasvári békéig elnevezésű stratégiai társasjátékot Pierrot (Marosi Z. Tamás) zenész és játékfejlesztő mutatja be szombaton a Pável Ágoston Helytörténeti és Szlovén Nemzetiségi Múzeumban - mondta el az MTI-nek Szép Renáta, az önkormányzati hivatal külkapcsolati és koordinációs ügyintézője.



A társasjáték fejlesztését is magában foglaló projektre a Vasi Hegyhát-Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület, valamint Szentgotthárd és Vasvár 20 millió forint pályázati forrást nyert el. Ebből többek között a társasjáték száz példányának elkészítését, a térséget népszerűsítő turisztikai kiadvány megjelentetését, valamint az 1664. A szentgotthárdi csata - Háború és béke Zrínyi Miklós korában című kiadvány újranyomtatását finanszírozzák - tette hozzá.



Kitért arra is, hogy szombaton adják át a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében csaknem negyedmilliárd forint költséggel felújított, a történelmi napoknak is helyet adó szentgotthárdi várkertet.



Mint megjegyezte, az előzetesen elvégzett kertrégészeti feltárás eredményei szerint a korabeli tervekben szereplő barokk kert valójában soha nem készült el, a 18. században is csak papíron létezett. A várkertbe új növényeket telepítettek, fűszernövénykertet alakítottak ki, homokozót és ivókutakat létesítettek, valamint energiatakarékos közvilágítási- és öntözőrendszert építettek ki.



Megújult a szabadtéri színpad is, a balesetveszélyessé vált egykori városi strand területén pedig zöldfelülettel körbevett dísztavat alakítottak ki - tette hozzá Szép Renáta.



A megszépült várkert lesz a történelmi napok egyik helyszíne: hagyományőrző csoportok tartanak majd középkori viselet- és fegyverbemutatókat, a látogatókat emellett bábelőadásokkal, tűzzsonglőr-produkciókkal, történelmi élőképekkel, kézműves játszóházakkal, a Honeybeast és a Holdviola fesztiválkoncertjével is várják - mondta Pintér Regina, a Pannon Kapu Kulturális Egyesület művelődésszervezője.



Csütörtökön a színházban és a városházán nyílik kiállítás, pénteken délelőtt kikiáltó, este pedig fáklyás őrjárat járja végig a város utcáit. Az éttermek "gasztrocsatát" rendeznek: a vendégeknek az ütközetben résztvevő nemzetek ételeit tálalják fel.



Szombaton délután rajtol el a csata emlékére szervezett futás, a késő esti órákban pedig a hagyományőrző csoportok az 1664-es szentgotthárdi csatát "játsszák el" a várkertben.