Programajánló

Közös turnéra indul a Djabe zenekar és Steve Hackett

A Djabe zenekar ismét a Genesis egykori gitárosával, Steve Hackett-tel indul turnéra, amelynek első állomása július 30-án a Budapest Jazz Clubban lesz. 2019.07.24 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A koncertkörút során ismét felcsendülnek a Life Is A Journey című album darabjai, valamint Djabe-, Hackett- és Genesis-klasszikusokat is hallhat a közönség - mondta el az M1 aktuális csatornán Égerházi Attila, a zenekar alapító-gitárosa.



Felidézte, hogy több mint 20 éves barátság és munkakapcsolat fűzi Steve Hacketthez, a Genesis egykori gitárosához. 2008 óta pedig minden évben tartanak egy közös turnét, melynek során Djabe-, Steve Hackett-, Genesis- és közös szerzeményeket játszanak.



A mostani The Journey Continues elnevezésű koncertkörúton főként a 2016-ban Szardínia szigetén rögzített Life Is A Journey című album anyaga hallható majd.



A jó kétórás koncertekből álló turné első állomása július 30-án a Budapest Jazz Clubban lesz, másnap Csehországban lépnek fel, majd visszatérnek Magyarországra: augusztus 1-jén Miskolcon, 2-án Balatonlellén, 3-án pedig Nyíregyházán adnak koncertet.



Égerházi Attila a műsorban beszélt arról is, hogy 2019-ben visszatértek Szardíniára, ahol felvettek egy újabb közös anyagot Steve Hackett-tel, az album a tervek szerint idén decemberben jelenik meg, emellett októberben jön ki a 2003-as Táncolnak a kazlak című album anyaga hagyományos bakelit hanglemezen.