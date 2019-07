Gyász

Elhunyt Kovács Péter Kossuth-díjas festőművész és grafikus

Elhunyt szombaton Kovács Péter Kossuth-díjas festőművész és grafikus, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. Kovács Pétert az MMA saját halottjának tekinti - tájékoztatta az MTI-t vasárnap Szabó Anita, az MMA Kommunikációs és Sajtófőosztályának főosztályvezetője.



Kovács Péter 1943. június 15-én született Budapesten. A Magyar Képzőművészeti Főiskolán 1964 és 1970 között Fónyi Géza tanítványa volt a festő szakon, bár a kezdetektől inkább a grafikai műformákhoz, technikákhoz vonzódott - fogalmazott az MMA honlapján Wehner Tibor művészettörténész.



A főiskolai tanulmányai után elnyerte a Derkovits-ösztöndíjat. A hetvenes évek közepétől egyéni kiállításokat rendezett, csoportos kiállításokon vett részt, majd külföldi, elsősorban európai színtereken is bemutatkozhatott.



Munkásságát 1985-ben Munkácsy-díjjal, 2000-ben Kiváló művész kitüntetéssel, 2008-ban Kossuth-díjjal ismerték el.



Alkotásainak fókuszában az 1970-es évektől az emberalak, az emberi test áll, amelyet a festészeti és grafikai eszközöket egyszerre alkalmazó, a szín és a vonal együttes kifejező erejére alapozott, expresszív hangvételű kompozíciókban jelenített meg.



A nagyméretű, esetenként diptichonokká, triptichonokká alakított művek mellett fontosak művészetében azok a kisméretű, feljegyzés szerű füzetlapok, "firkafélék" is, amelyeket a művész állapotrajzoknak nevezett.



Az egyedi kompozíciók, a rajzok mellett az 1990-es évektől sokszorosított grafikákat, litográfiákat és rézkarc-hidegtűket is alkotott.



Festészeti és grafikai életműve "a 20. század utolsó harmadának, a 21. század első évtizedeinek autentikus, mély értelmű közép-európai, magyar művészeti tükröztetése" - írta a művészettörténész.



Kovács Péter 1970-től volt tagja a Magyar Népköztársaság Művészeti Alapjának, később a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének, majd 1975-től a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének.



1970 és 1978 között a Fiatal Művészek Stúdiójának is tagja volt. 1990 és 2002 között a Gulácsy Egyesület, 1992-től a Szinyei Merse Pál Társaság tagjai közé tartozott. 1995-től lett a Magyar Festők Társaságának tagja. 2012-2013-ban lett a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja és 2013-tól az MMA rendes tagja volt.