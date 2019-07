Programajánló

7 kihagyhatatlan program a Krisna-völgyi Búcsúban

A Krisna-völgyi Búcsú Magyarország legnagyobb dohányfüst- és alkoholmentes vegetáriánus fesztiválja, amelyet idilli környezetben, egy ökofaluban rendeznek meg. Minden évben július 3. hétvégéjére esik ez az ünnep, az aratás utáni, és Krisna születésnapja előtti időszakra. Ekkorra a mezőgazdasági tennivalók legnagyobb részét már lezárták, és néhány hétig a belső munkálkodásra, a spirituális önfejlesztésre helyezik a hangsúlyt.

Civilizációnk egyre sürgetőbb kihívásai egyszerre kiáltanak elméleti és gyakorlati megoldások után. Egyénként, saját családunk és a társadalmunk tagjaként egyaránt érezhetjük ezt a növekvő feszültséget. Soha ennyire nem volt még fontos a krisnás ökofalvak mottója: 'Egyszerű életmód, emelkedett gondolkodás'. Ennek megvalósításába nyerhetünk bepillantást e látogatás során.

A Bhagavad-gítá évében Krisna-völgy bakancslistás helyszín

A Krisna-völgyi Búcsú mindig egyedülálló élmény. Azok, akik egyszer ellátogattak oda, szinte minden évben visszanéznek egy-egy napra, merthogy egyetlen nap nem is elég minden látnivalóra, ha valóban szeretnénk megismerkedni a 280 hektáron elterülő Völgy titkaival.



A háromnapos fesztiválon a látogatók megismerkedhetnek az ökofalu életének minden szegmensével, mind az ősi hindu irásokon alapuló természetközeli életmód és az önfenntartás, mind pedig India lelki kultúrájának legvonzóbb területeivel. A szellemi elit által méltán elismert és India Bibliájaként emlegetett hősköltemény, a Bhagavad-gítá és annak minden bölcsessége megelevenedik itt a szemünk előtt.



A Völgybe a leutazás történhet autóval vagy busszal, a területen belül már ökrös szekérrel, kisvasúttal vagy gyalogszerrel lehet körbejárni. A számtalan érdekes program, egésznapos színpadi műsor, az iskolában elérhető gyermekfoglalkozások mellett a biotermékek is sok érdeklődőt vonzanak.



7 kihagyhatatlan program a Búcsúban



Szinte lehetetlen minden érdekességet magunkba szívni ezen a helyen, de van néhány élmény, amit egészen biztosan látni, érezni kell.



1. Holi, a Színek Fesztiválja pénteken



Azoknak, akik már a pénteki napon el tudnak látogatni a Völgybe, érdemes váltóruhát is csomagolni, és beállni a Holiba. A festéklövészet mulatsága Indiából ered, Krisna és barátai is ezt játszották 5300 évvel ezelőtt Vrindávanban. A color party végeredménye számtalan színesre batikolt ruhadarab, a felismerhetetlenségig festékes mókás arcok, és persze a feledhetetlen élmény.



2. Indiai védikus esküvő szombaton és vasárnap



A leggyönyörűbb és legmeghittebb esemény minden évben az indiai védikus esküvő. A házasulandó hívők általában a fesztiválok napjaira tűzik ki a ceremónia idejét, mivel az indiai tradíció szerint különösen nagy áldást jelent, ha a menyegzőn óriási vendégsereg vesz részt. A hagyományos tűzceremóniát szakavatott bráhmanák, papok végzik. Az ünnepségen való részvétel mindenkire jó szerencsét hoz.



3. Hogyan élnek Krisna-völgyben? Családi ház látogatás naponta…



Mivel a legtöbb turista a Völgyben élők életmódjára, mindennapjaik folyására, gyakorlati részletekre kíváncsiak a látogatások során, egy kedves szerzetespár idén is megnyitja otthonát az érdeklődők előtt. A betekintésen a krisnás házaspár a hétköznapi életük műhelytitkaiba is beavatják a látogatókat.

4. A vegán konyha végeláthatatlan remekei



Ha van valami, amit mindenki tud a Krisna-hívőkről, az az, hogy igazi konyhavallást képviselnek, ételt osztanak és igazán remek, karakteres ízű vegetáriánus ételeket szolgálnak fel rendezvényeiken. A Búcsúban nemcsak a tradicionális indiai fűszeres, csípős fogásokat kóstolhatják meg a vendégek, hanem a Völgy adottságaiból fakadóan szabadtűzön és tandoori kemencében sült ételeket, mediterrán finomságokat, és vegán palacsintát, kürtőskalácsot, pizzát, lepényeket is. Aki hűsölne inkább, persze a mennyei vegán fagylaltot is kipróbálhatja.



5. Bölcsesség és Szépség Sziget – ahol kicsit eltűnünk…



A Búcsú nem lenne teljes a Bölcsesség Szigete nélkül, ahol a Bhagavad-gítán alapuló filozófiai előadásoktól és kérdezz-felelek programoktól kezdve a tradicionális viselet, a mantrameditáció vagy éppen a lepénysütés kipróbálásán keresztül bárki átélheti, milyen a Krisna-hívők bőrébe bújni. Ha valaki a sorsát szeretné jobban megérteni, kipróbálhatja a Reinkarnációs Szerepjátékot, vagy a Karmalabirintust is. A hölgyek valószínűleg itt nem állnak meg, a Szépség Szigeten zajló hennafestés és a sokféle egzotikus ékszer és ruhadarab ugyanis ellenállhatatlan erővel vonzza őket … – nem csoda.



6. Őskohász bemutató



Somogy megyében már a X. században jelentős vaskohászat folyt (Somogyfajsz, Somogyvámos, Bogát, stb.). Őseink az avaroktól sajátították el a bucakemencékben történő vas előállításának módszerét. Dr. Thiele Ádámmal, a BME adjunktusával most korhű módon bemutatjuk, hogyan készítették őseink 1000 évvel ezelőtt ezen a helyen a vasat. Szombaton kerül sor az őskohó építésére, kiszárítására, vasárnap pedig a vasoxid kohósítása, a kohó kibontására, az izzó vas tömörítésére, és végül a kovácsolásra. Igazi skanzen-élmény.



7. Szövés-fonás bemutató és vásár



Tudod, hogyan kell tilolni, gerebenezni, szálat fonni és szőni, gyapjút kártolni, valamint karkötőt, táskát és szőnyeget készíteni? Gyere és csináljuk együtt! A Krisna-völgyi szerzetesek önellátásra törekvő lépéseinek titkát leshetjük el, ha kíváncsiak vagyunk a saját ruhaneműnk elkészítésének rejtelmeire.



Kalandra fel, mindenkit szeretettel vár a Krisna-völgyi Búcsú július 19-21. között Somogyvámoson!