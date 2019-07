Programajánló

A nándorfehérvári diadalra emlékeznek Szegeden

2019.07.16 22:30 MTI

Ismeretterjesztő előadással, középkori fegyver- és harci bemutatóval, apródiskolával, gyermekprogramokkal, táncházzal emlékeznek a nándorfehérvári diadalra a szegedi ferences rendház szomszédságában, a Mátyás téren a hétvégén - tájékoztatta a Rákóczi Szövetség helyi szervezete az MTI-t.



A nándorfehérvári diadal 550. évfordulóján, 2006-ban a szegedi ferences rendház alsóvárosi kultúrházának munkatársai azzal a szándékkal hívták életre a Hunyadi János török fölött aratott győzelmére emlékező rendezvényt, hogy a nemzeti gyásznapok mellett a világraszóló győzelmek előtt is méltóképpen tisztelegjenek.



1456 nyarán a Kapisztrán Szent János vezetésével dél felé vonuló keresztesek megálltak a szegedi ferences rendház mellett, a mai Mátyás téren, így a Nándorfehérvári Emléknapok helyszíne révén közvetlen kapcsolata is van a történelmi eseménnyel.



A programok sora pénteken este a Katolikus Házban kezdődik, ott Bán Jánossal, írói nevén Bán Mórral, a Hunyadi Jánosról írt regényfolyam szerzőjével találkozhatnak az érdeklődők.



Szombaton délelőtt az ünneplők Szeged belvárosában, a Klauzál téren gyülekeznek, majd a menet zenészekkel, dobosokkal, zászlóforgatókkal az alsóvárosi ferences templomhoz és kolostorhoz vonul, ahol hadi táborok, kézművesvásár és foglalkozások várják őket. A látogatók akár karnyújtásnyi közelségből csodálhatják meg az öltözeteket és a fegyvereket, megtapasztalhatják milyen volt a tábori élet Mátyás korában a fekete sereg számára.



Az emléknapok vendége lesz a Hunyadiak Örökében Történelmi Hagyományőrző Egyesület középkori attrakcióival Szentesről, valamint az Oroszlánszív Lovagrend és a Porta Herorum csapata, akik a késő középkor lovagi világát jelenítik meg attrakcióikkal és az egész nap látható tábori élőképpel.



A reneszánsz családi napon számos gyermekprogram - apródiskola, íjászoktatás, bábszínház, több interaktív játék, kézműves-foglalkozás - várja a legkisebbeket. A programot a Bordó Sárkány Régizene Rend koncertjét követően a Lángoló Leguánok tűzzsonglőr attrakciója zárja sötétedés után.



A Hunyadi János által vezetett keresztény magyar seregek 1456. július 22-én mértek megsemmisítő vereséget II. Mehmed török szultán hadaira. A déli harangszó a keresztény világban azóta is a nándorfehérvári diadalra emlékeztet. A napot 2011-ben az Országgyűlés a nándorfehérvári diadal emléknapjává nyilvánította.