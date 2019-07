Kult

Gary Oldman alakítja Herman Mankiewicz forgatókönyvírót egy új életrajzi filmben

2019.07.12 02:30 MTI

Gary Oldman Oscar-díjas angol színész alakítja Herman Mankiewicz forgatókönyvírót a David Fincher rendezésében készülő életrajzi drámában - számolt be róla a The Hollywood Reporter csütörtökön.



Mankiewicz eredetileg újságíró volt, később ő írta Orson Wellesszel az Aranypolgár című filmklasszikus (1941) forgatókönyvét. A Mank című film, amely Mankiewicz becenevére utal, a Netflixnél készül. Fincher a tervek szerint ősszel kezdi forgatni a korabeli hangulatot felidézve fekete-fehér filmszalagra.



Fincher már húsz éve is meg akarta csinálni ezt a filmet, most apja, Jack Fincher jegyzi a forgatókönyvet. A rendező Cean Chaffin és Doug Urbanski producerrel dolgozik együtt.



Mankiewicz riporter és kritikus volt az 1920-as években, emellett tagja lett a híres New York-i irodalmi társaságnak, az Algonquin Kerekasztalnak. A húszas évek végén azonban a Paramount Hollywoodba csábította, ahol éppen akkor kezdődött a hangosfilmek korszaka.



"Milliókat lehet felmarkolni és az embernek csak idiótákkal kell versenyeznie" - csalogatta egy New York-i írótársát, Ben Hechtet Hollywoodból.



Mankiewicz olyan klasszikus produkciókon dolgozott, mint az Óz, a nagy varázsló (1939), a Szőkék előnyben (1953) vagy az Aranypolgár (1941). Az Oscar-díjas film forgatókönyvén Mankiewicz és Welles is dolgozott, de a rendező utóbb azt akarta, hogy csak egyedül szerepeljen a stáblistán. Mankiewicz támogatói hangosan kántálták a becenevét, amikor az Aranypolgár forgatókönyvírói Oscarját bejelentették. A trófeát egyébként mindketten megkapták, de a díjátadón egyikük sem vett részt.



Fincher legutóbb a Holtodiglan című filmet rendezte 2014-ben. Azt követően a Z világháború folytatását készítette volna, de azt végül túl költségesnek találták.



Oldman A legsötétebb óra című életrajzi filmben Winston Churchill megformálásáért 2018-ban kapott Oscar-díjat.