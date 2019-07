Programajánló

Tizennyolc előadás a Vidor Fesztivál színházi versenyprogramjában

A nagyszínpadon hét, a Krúdy Kamarában kilenc, míg a Rózsakert Szabadtéri Színpadon két előadást állítanak színpadra a társulatok.

A hazai színházak repertoárjából válogatott tizennyolc vígjátékot és zenés színpadi játékot láthat a közönség az augusztus 23. és 31. között megrendezendő Vidor Fesztivál színházi versenyprogramjában - közölte a szervező Móricz Zsigmond Színház szerdán az MTI-vel.



A fesztivál színházi részének idei újdonsága, hogy a versenyprogramba zenés színpadi játékok is nevezhettek. A nagyszínpadon hét, a Krúdy Kamarában kilenc, míg a Rózsakert Szabadtéri Színpadon két előadást állítanak színpadra a társulatok.



Mint írták, a programban sokféle műfajt láthat majd a közönség, a klasszikus bohózattól kezdve a népszínműves hangulatot idéző előadásokon át a fanyarabb hangvételű tragikomédiákig és az egyedi látásmódú, műfaji határokon átívelő produkciókig. A sokszereplős, látványos előadások mellett idén is nagy hangsúlyt kapnak a két- vagy kevés szereplős, a színész személyiségét előtérbe állító alkotások.



A nagyszínpadi program augusztus 23-án a 140 éve született Móricz Zsigmond előtt tisztelegve az író első színművével, a Sári bíróval kezdődik az Újszínház előadásában, majd másnap a Madách Színház John Chapman és Ray Cooney klasszikusát, a Ne most drágám! című vígjátékot mutatja be a nyíregyháziaknak.



A Kecskeméti Katona József Színház társulata David Seidler drámájával, A király beszédével jön Nyíregyházára, az Örkény Színház Szép Ernő Patika című színművét mutatja be. A Játékszín társulata az Életrevalók című francia film színpadi adaptációjával, a Nemzeti Színház pedig Carlo Goldoni Házasság Palermóban című vígjátékával vendégszerepel. Az utolsó nagyszínpadi előadás a Woody Allen 1992-es filmklasszikusából készült színpadi adaptáció, a Férjek és feleségek lesz, amelyet az Orlai Produkciós Iroda állít színpadra.

A kamarában látható lesz Mark St. Germain darabja, a Táncórák a Rózsavölgyi Szalon Arts & Café, Goffredo Parise színdarabja, a Vágyrajárók a József Attila Színház, valamint Tasnádi István Paravarieté című abszurd darabja a Pinceszínház előadásában.



A Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulata és a temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház a Burundanga, avagy a maszk a baszk meg a cucc című Jordi Galcerán-művet, a Hungarikum Élményház és Pódium társulata a Primadonna gatyában című színházi estet, a Gólem Színház és a Pesti Est pedig a Jaj, Istenem! című Anat Gov-darabot mutatja be.



A kamaraszínházi előadások között lesz a Szabadkai Népszínház Magyar Társulatának produkciója, Szép Ernő Lila ákác című műve, az Orlai Produkciós Irodától Leonyid Zorin Varsói melódiája és a Momentán Társulat "interaktív impróshowja", a RögvEst.



Két szabadtéri előadás is szerepel a fesztivál programjában: a Játékszín Peter Quilter Mennyei Hang! című vígjátékával, a Szabolcs Megye Lordjai és a Miladyk pedig musical- és magyar slágerekkel várják a közönséget.



A nyíregyházi színház VIP-bérletesei július 11-től, az érvényes bérlettel rendelkezők július 15-tól vásárolhatják meg jegyeiket a Vidor színházi versenyprogramjának előadásaira, július 18-tól pedig bárki számára elérhetőek lesznek majd a jegyek. A részletes programot itt lehet elérni.