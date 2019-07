Programajánló

A három Sass - A Brunner művészcsalád alkotásaiból nyílik kiállítás Nagykanizsán

A három Sass címmel Sass Brunner Ferenc, Sass Brunner Erzsébet és Brunner Erzsébet munkáiból nyílik kiállítás kedden Nagykanizsán, a Magyar Plakát Házban. 2019.07.07 22:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A tárlat különlegessége, hogy a művészcsalád tagjainak alkotásai első alkalommal szerepelnek közös tárlaton, az eredeti dokumentumokon, családi leveleken, korabeli fényképeken keresztül pedig a művészek életútját is bemutatják - mondta el az MTI-nek Tugya Beáta, a kiállítás kurátora.



Brunner Ferenc 1908-ban nyitotta meg festőiskoláját Nagykanizsán, egy évvel később feleségül vette első tanítványát, Farkas Erzsébetet. Közös gyermekük, Brunner Erzsébet (1910-2001) Kisfaludi Strobl Zsigmondnál tanult szobrászatot, majd 1929-ben édesanyjával, Sass Brunner Erzsébettel ((1889-1950) útnak indult Indiába. Kalandos utazásuk során szinte az egész világot bejárták. Brunner Erzsébet édesanyja halála után felvette az indiai állampolgárságot és Delhiben telepedett le - idézte fel a család történetét Tugya Beáta.



Sass Brunner Ferenc (1882-1963) családja távozása után Sümegen élt és alkotott, festményei 2001-ben kerültek a nagykanizsai Thúry György Múzeumba. Indiából több mint 900 Brunner-kép érkezett a dél-zalai városba, a képzőművészeti gyűjtemény így a művészcsalád csaknem ezer munkáját őrzi - tette hozzá a kurátor, megjegyezve, hogy a művek restaurálása már elkezdődött, de a képek jelentős része sérült, repedezett.



A tárlaton a művészcsalád 65 festményét mutatják be, köztük Sass Brunner Ferenc olyan műveit, amelyeket még soha nem állítottak ki. Sass Brunner Erzsébet és Brunner Erzsébet munkái közül számos csendélet, portré, keresztény és Buddha-ábrázolás lesz látható. A vitrinekben az Indiából írt leveleket, papírlapokra skiccelt rajzokat, a Brunner-képekkel illusztrált, 1935-ben japán nyelven kiadott, Petőfi Sándor verseit tartalmazó kötetet és a fotóalbumokat helyezik el. Anya és leánya kalandos utazását amatőr fotókon is megörökítették, a korabeli fotók egy részét retusálták és felnagyították.



A kiállításon lesz olyan fénykép is, amely Indira Gandhi 1972-es magyarországi látogatásán készült, amikor átadta azokat a képeket, amelyeket Brunner Erzsébet küldött szülővárosába.



A "három Sass" sokoldalú művész volt - fogalmazott a kiállítás kurátora. Brunner Ferenc szívesen játszott hegedűn, emlékére a kiállításmegnyitón brácsa- és hegedűjáték is elhangzik majd. A kiállítást Lázár Imre, a Delhi Magyar Tájékoztatási és Kulturális Központ egykori igazgatója nyitja meg, aki személyesen is találkozott Brunner Erzsébettel - fűzte hozzá.



A tárlat szeptember 28-ig tekinthető meg a Nagykanizsán, a Magyar Plakát Házban.