Kultúra

Az avignoni fesztiválon is bemutatkozik a Recirquel My Land című előadása

Az egyik legjelentősebb francia előadóművészeti fesztiválon, a Festival OFF d'Avignonon is bemutatkozik a Recirquel Újcirkusz Társulat My Land című előadása, amelyet a társulat 21 alkalommal ad elő péntektől a hónap végéig. 2019.07.06 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az MTI-hez elküldött tájékoztató szerint a Festival OFF d'Avignon-on több mint 40 ország mintegy másfélezer kulturális produkciója lesz látható, köztük az ember és anyaföld közötti kapcsolatot kutató My Land is.



Vági Bence, a társulat művészeti vezetője által rendezett nagyszabású produkció a tavalyi Edinburgh-i Fringe Fesztiválon való debütálása óta több nemzetközi színpadon is bemutatkozott.



Mint írják, az előadást Edinburgh-ban a kritikusok a fesztivál legjobb produkciójának választották, többen egy új előadóművészeti műfaj, a cirque danse születéséről beszéltek. A kortárs táncot, a színházat és a cirkuszművészetet ötvöző alkotás az emberiség gyökereit kutatva, az ember és anyaföld közötti örök kapcsolatot állítja fókuszba.



A My Land a Recirquel első olyan munkája, amelyben kizárólag külföldi művészek szerepelnek: Vági Bence hét ukrán artistát hívott meg, az ő személyes élettörténetüket - hagyományokat, szabadságot és szerelmet - kutatva hozták létre a produkciót. Az előadás során a művészek földdel borított színpadról emelkednek fel, középpontba állítva kapcsolatukat saját szülőföldjükkel.



Az 1966 óta megrendezett alternatív előadóművészeti fesztivál Franciaország egyik legjelentősebb kulturális eseménye. Több mint száz helyszínen mutathatják meg magukat a világ 40 országából érkező színészek, táncosok és művészek. Avignon városa a fesztivál ideje alatt művészeti vásárrá alakul, ahol ugyanúgy helyet kap a színház, a tánc, bábszínház, a cirkusz, a stand-up, mint a felolvasás, a koncert vagy az utcai performanszok - írták a tájékoztatóban.