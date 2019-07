Kultúra

Dokumentumfilm készül a bukovinai székelyek történetéről

Maroknyi székely címmel újabb dokumentumfilm készül a bukovinai székelyek történetéről Bonyhádon: a film bemutatja a népcsoport kényszerű vándorlását Madéfalvától a Dél-Dunántúlig, és megszólaltatja az 1944-es Magyarországra menekülés még élő résztvevőit. 2019.07.03 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Az Otthon az ötödik hazában alcímet viselő film készítői végig mennek azon az úton, amelyen a székelyek is vándoroltak. A stáb már forgatott Madéfalván, Moldvában, az öt székely bukovinai faluban, az Al-Dunánál fekvő Hertelendyfalván, és a közeljövőben rögzítik Szerbiában a bácskai évek helyszíneiről készülő képsorokat - mondta Kindl Gábor rendező az MTI-nek.



A filmhez mintegy 50 interjút vettek, illetve vesznek fel, köztük csaknem tíz, még Bukovinában született idős ember idézi fel emlékeit. Megszólal Andrásfalvy Bertalan néprajzkutató, Tamás Menyhért író, Fazekas Tibor Németországban élő, a székely nyelvjárásokat kutató nyelvész és Kóka Rozália mesemondó, Fábián Éva népdalénekes pedig az eredeti helyszíneken énekel székely népdalokat.



A bukovinai székelyek hányattatásairól Sára Sándor készített elsőként háromrészes dokumentumfilmet 1987-ben. A mostani film rendezője megjegyezte, hogy nem akarnak versenyre kelni a klasszikus alkotással, munkájuk a még fellelhető emlékeket igyekszik bemutatni.



Az egész estés, közösségi gyártásban készülő filmet november 16-án vetítik Bonyhádon, és január 7-re, a madéfalvi veszedelem évfordulójára a székely településre is meghívást kaptak.



Illés Tibor, a filmkészítést segítő Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke az MTI-nek elmondta, hogy egyre kevesebb székely emlékkel találkoznak a bukovinai falvakban. Ezúttal azt tapasztalták, hogy az andrásfalvi temetőben eltűntek a sírkeresztek, Hadikfalván a ma ortodox hívek által használt régi templomban ugyanakkor megőrizték a katolikus oltárt.



"A film arról is szól, hogy mi, akik nem ott születtünk Bukovinában, hogyan őrizzük meg a székelységünket" - fogalmazott. A képsorokon bemutatják a kismányoki székely házat, az évente megrendezett néprajzi tábort és a bukovinai táncokat őrző néptáncegyütteseket is - tette hozzá.