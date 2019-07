Több mint 1,2 milliárd forint jogdíjat fizet ki az EJI a zenészeknek

Kultúra

Több mint 1,2 milliárd forint jogdíjat fizet ki a napokban mintegy hatvankétezer magyar és külföldi zenész számára az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI). 2019.07.03 01:30 MTI

A most lezárt 2018. évi zenei jogdíjfelosztás magában foglalja a rádiós, televíziós sugárzási és a háttérzenei jogdíjakat, valamint a meghosszabbított védelmi idejű hangfelvételek előadóit illető kiegészítő díjakat. A tíz legmagasabb összegben részesülő előadó jogdíja összesen meghaladja a 33 millió forintot. Az egyesület 130 milliónál is több elhangzást dolgozott fel - közölte az EJI kedden az MTI-vel.



Mint írják, csaknem 1,2 milliárd forint a rádiós és televíziós jogdíj. Az EJI több mint 9 millió elhangzás feldolgozása után 84 előadóművésznek fizet egymillió forint feletti jogdíjat. Ennek a 84 előadónak a dalai összesen mintegy 2 millió alkalommal szólaltak meg tavaly. A legmagasabb egy előadónak járó összeg megközelíti az 5 millió forintot. A rádiós és televíziós elhangzások után több mint 57 ezer zenész kap jogdíjat. A feldolgozott hangfelvételeknek körülbelül egyharmada volt magyar.



Jelentősen emelkedett a háttérzenei felhasználások után kifizetett jogdíj: csaknem 44 millió forintot kapnak az előadók az EJI-től ezen a címen. Bár a legtöbb kereskedelmi egységben még mindig szinte csak külföldi zenekarok felvételeit játsszák, a magyar előadóművészek hangfelvételeinek részesedése növekedést mutat. A felosztás során az EJI mintegy 2,5 milliárd adatrekordot dolgozott fel az üzletek, boltok, szállodák adatai alapján. A jogdíjból több mint 24 ezer zenész részesül. A tíz legmagasabb jogdíjban részesülő előadó több mint hétmillió forintot kap, felvételeik összesen mintegy 30 millió alkalommal szólaltak meg 2018-ban.



A meghosszabbított védelmi idejű hangfelvételek után járó jogdíjban azon előadóművészek részesülhetnek idén, akik felvételeit 1963 és 1966 között adták ki először és a felhasználásából 2018-ban még bevételt ért el a kiadója. Tavaly mintegy kétezer ilyen, eredetileg Magyarországon készült hangfelvétel volt. Az ezek után fizetett jogdíj elsősorban a már kevésbé aktív előadók számára biztosít bevételt. A jogdíjfelosztás mintegy 680 előadót érint.



A soron következő, októberi jogdíjkifizetés alkalmával az ismétlési és audiovizuális jogdíjakat osztja fel és fizeti ki az EJI az érintett előadók számára.



Az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület a zenészek, színészek, táncosok, artisták jogait érvényesítő egyesület, amit az előadók hoztak létre. A televíziók, rádiók és más felhasználók jogdíjat fizetnek az előadóknak felvételeik felhasználásáért. Ezt a jogdíjat Magyarországon minden hazai és külföldi előadó nevében az EJI szedi be és fizeti ki részükre. Az EJI-nek csaknem 2300 tagja van, 2018-ban több mint 52 ezer előadóművész számára fizetett ki jogdíjat.