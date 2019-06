Kultúra

A Nagy Háború százéves nyomában címmel látható fotókiállítás Szarajevóban

Szalay-Berzeviczy Attila közgazdász, fotográfus, a Budapesti Értéktőzsde korábbi elnökének 80 képét mutatja be A Nagy Háború százéves nyomában - Szarajevótól Versailles-ig című kiállítás, amely péntektől látható a szarajevói városházán. 2019.06.28 21:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Szalay-Berzeviczy Attila az MTI-nek csütörtökön elmondta: 2014-ben indította el centenáriumi projektjét, amelynek részeként fotókat készített az első világháború helyszíneiről. Az elmúlt öt évben 59 országban örökítette meg a legfontosabb állami és helyi megemlékezéseket, katonai temetőket, háborús emlékműveket, valamint a hadijátékokat. A szarajevói kiállításon ezekből a fotókból látható válogatás. A képek időrendi sorrendben dolgozzák fel az eseményeket a 1914. június 28-ai merénylettől a versailles-i békeszerződés aláírásáig - mondta.



Hangsúlyozta: a kiállítás megnyitóját az első világháborút hivatalosan is lezáró versailles-i békeszerződés aláírásának 100. évfordulója alkalmából rendezik meg abban a városban, ahol Ferenc Ferdinánd trónörökös meggyilkolásával 1914. június 28-án kezdetét vette az első nagy világégés.



Mint elmondta, világszerte több rendezvényen emlékeztek meg az elmúlt öt évben az első világháború száz évvel korábbi eseményeiről, a szarajevói kiállítás a nemzetközi sorozat lezárásának is tekinthető - emlékeztetett.



Kifejtette, hogy az első világháborúról manapság sokkal kevesebb szó esik, mint a második világháborúról, pusztán azért mert az utóbbi még jobban él a kollektív emlékezetben. Ugyanakkor a Nagy Háború hatása a világra sokkal jelentősebb volt. Hagyatéka még ma is jelen van mindennapi életünkben, "hiszen azóta is az általa létrehozott világrendben és határok között élünk" - mondta.



Szalay-Berzeviczy Attila hangsúlyozta, hogy a projektjének és a kiállításának célja az emberek emlékeztetése arra, hogy a béke nem adottság, hanem törékeny érték, amire nagyon kell vigyáznunk. Az első világháború eseményeinek megértése és emlékezetünkben tartása segíthet elkerülni a harmadik világháborút - fejtette ki.



Beszélt arról is, hogy a tervek szerint a kiállítás anyaga az év végén Budapesten a Millenárison lesz látható, az elmúlt öt évben készített képekből pedig magyar és angol nyelven könyv fog megjelenni decemberben. A könyv "nem a történész elitnek készül, hanem magunknak, a világpolitika és a történelem iránt érdeklődő embereknek" - tette hozzá.