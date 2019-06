Programajánló

Kapcsolj ki, buli van! A 25. Szekérfesztivál és India party a fővárosban

A fesztiválszekér több európai országon keresztül vándorol, Budapestre is angliai, cseh és lengyel helyszínek érintésével érkezik. Hétről hétre más városban rendezik meg az ünnepet, és amerre csak a szekér halad, a fesztiválhangulat és a jókedv garantált.

Június 29-én, szombaton 25. alkalommal kerül megrendezésre a Szekérfesztivál Budapesten. Az ünnepet a Krisna-hívők szervezik és főleg Magyarországról, de szerte Európából is várnak rá India-kedvelőket, érdeklődőket, zarándokokat. A fesztivál ugyanis nemcsak a kultúra követőinek szól, hanem mindenki számára nyitott, bárki részt vehet rajta vallási elköteleződéstől függetlenül. Ez az egyik legnagyobb és legismertebb indiai tematikájú szabadtéri fesztivál hazánkban. A délelőtti szekérhúzást estig tartó India Fesztivál követi majd a Városligetben, amely jó alkalom arra, hogy bepillantást nyerjünk a kultúra különlegességeibe, felidézzük a mesés Kelet atmoszféráját.



A Szekérfesztivál a Ratha-yātrā nevű ősi hagyományt eleveníti fel évről évre, amely során Krisna (Isten) egy különleges formáját szekéren húzzák végig a városon, ének, zene és tánc kíséretében. Ilyen módon Isten az emberek közé látogat, és találkozik szeretett híveivel. A szekerek húzása azt a törekvést szimbolizálja, ahogy az emberek szeretnének visszatérni Istenhez, a lelki világba, maguk mögött hagyva a materiális világ küzdelmekkel teli hétköznapjait, vagyis ez a hazatérés, a megérkezés ünnepe. A több ezer éves tradíció az indiai Puri városából származik. Itt több millió ember vesz részt az ünnepségen, amelyhez speciális énekek, dallamok, édességek, csemegék is tartoznak. Vannak, akik egész évben a több hetes, vidám ünnepre készülnek. A hagyomány szerint a szekér húzása, a részvétel, a közös éneklés, vagy ha apró ajándékokat viszünk a szekéren utazó Istenségnek (pl. gyümölcsöt, magvakat, virágot), jó szerencsével ajándékozza meg a résztvevőket, és megszabadítja az embert korábbi életének negatív hatásaitól, karmájától.



A Krisna-hívők az ingyenes fesztivál által szeretnék megismertetni az emberekkel az eredeti, érintetlen védikus-indiai kultúra szépségeit és tanításait. A Védák ugyanis korunk emberének és a Föld minden lakójának egyaránt hasznos bölcsességet képviselnek. A rendezvényen ezért kiemelt jelentőséget kap majd a legfontosabb indiai jógaszentírás, a Bhagavad-gítá is. A szervezők szándéka ugyanakkor, hogy alternatívát kínáljanak a káros szenvedélyektől mentes, vidám kikapcsolódásra.



Az idei fesztivál mottója: “egyszerűen boldogan”. Naponta olvashatunk arról, hogy a klímaváltozás hatalmas méreteket öltött, és Földünk számos régiójában komoly problémát okoznak az ebből fakadó természeti katasztrófák, rengeteg szenvedést okozva embertársainknak. Az a felgyorsult, városias és fogyasztói életmód vezetett ide, amelytől mégis nap mint nap a boldogságunkat reméljük. Az őrült élvezethajszolásnak azonban ritkán van eredménye. A rendezvény szervezői szerint szinte minden krisnás programon, beszélgetésen, előadáson kiderül, hogy az emberek túlhajtják, túldolgozzák magukat, olyan anyagi célokat kergetnek, amelyek elveszik értékes idejüket, függőségekkel, mentális és lelki problémákkal küzdenek, és a megszerzett anyagi javaik csak elvétve teszik őket boldoggá. A Krisna-hívők úgy látják, hogy a boldogság megéléséhez sokszor éppen az egyszerűségre van szükség. A természetközeli életmód, az, hogy a testi örömök felett elsősorban a lelki, spirituális igényeinkre fordítunk figyelmet, a biztos receptje annak, hogy elégedettek legyünk! A tánc, az énekszó, a zene, az imádság, a belső önvaló megismerése, a közös étkezések, a nevetés, az együtt töltött minőségi idő, a közösség ereje és hogy egy magasabb lelki tartalommal is megtöltjük életünket, ezek a minden kultúrában egyetemes módon fellelhető boldogságreceptek, amelyek hosszú élettel ajándékozzák meg az embert. De miért is feledkeztünk meg róla? A 2019-es Szekérfesztivál üzenete ezért az, hogy ne gondolkodd túl, ne agyalj, a boldogság jár mindenkinek. Csak kapcsolj ki, és add át magad a spirituális tapasztalatnak!



A Szekérfesztivál délelőtt 10 órakor kezdődik, a menet a Széchenyi István tér 9. szám elől, az MTA előtti parkolóból indul. 13 órától pedig a Városligetben a csónakázó tó mellett estig tartó India Fesztivál várja a vendégeket. Itt a színpadi program keretében indiai zene, hennafestés, tánc, jógás programok, és előadások, a környező sátrakban pedig kérdezz-felelet, örömzene, workshopok, klubprogramok, vegán csemegék, este 18-20-ig pedig Reggae Kírtan Party Jam várja a bulizni vágyókat.