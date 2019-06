Programajánló

Hétvégén kezdődnek a Régi Zenei Napok Vácon

hirdetés

Mint Szamosi Szabolcs, a Filharmónia Magyarország igazgatója csütörtökön az M1 aktuális csatorna és a Kossuth Rádió közös vendégeként elmondta, a barokk fesztivál nyitókoncertjén J. Fischer és D. Buxtehude művei csendülnek fel a váci Fehérek templomában.



A programok között említette a vasárnapi barokk táncot, amelybe a látogatók is bekapcsolódhatnak Vác főterén, de irodalmi "szurka-piszkát" is tartanak a városban.



A rendezvény zárókoncertjén a váci székesegyházban Vivaldi és Bach művei lesznek hallhatóak a Capella Savaria és a Purcell Kórus előadásában, Bernhard Forck hegedűművész közreműködésével.



A Régi Zenei Napok Magyarország legrégebbi és egyetlen olyan historikus zenei fesztiválja, amelyen a koncertekkel párhuzamosan magas színvonalú mesterkurzusokat is rendeznek.