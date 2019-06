Programajánló

Levendulanapok a Szegedi Tudományegyetem füvészkertjében

Az arborétum gyógynövény- és fűszerkertjében tízféle levendulát csodálhatnak meg a látogatók a fehér virágútól a rózsaszínig, a pannonhalmitól a tihanyi változatig. 2019.06.27 22:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Levendulanapokat tartanak szombaton és vasárnap a Szegedi Tudományegyetem füvészkertjében, koncertekkel, előadásokkal, népzenei és néptáncbemutatókkal, gyerekműsorokkal, növényvásárral, kézműves termékekkel és gasztronómiai ínyencségekkel várják az érdeklődőket.



Németh Anikó, az egyetemi füvészkert igazgatója közölte, az arborétum gyógynövény- és fűszerkertjében tízféle levendulát csodálhatnak meg a látogatók a fehér virágútól a rózsaszínig, a pannonhalmitól a tihanyi változatig. Kifejezetten arra törekszenek, hogy mindig új, a vendégek számára is jól megkülönböztethető fajokat szerezzenek be.



A füvészkert és az egyetem kulturális irodája által immár hatodik alkalommal megszervezett fesztivál résztvevői a növényárudákból haza is vihetnek levendulatöveket, valamint más egzotikus és évelő növényeket. Termesztők és kézművesek portékáiból is válogathatnak az érdeklődők: lesz többek között levendulás szappan, szörp, illatos párnák, ajándéktárgyak, természetes alapanyagú kozmetikumok és élelmiszerek.



A kétnapos rendezvény minden korosztály számára kínál vonzó programot. Az előadásokon szó lesz a levendula, a gyógy- és fűszernövények jótékony hatásairól, az érdeklődők megismerhetik a szappankészítés és a méhészkedés rejtelmeit.



A hétvégén fellépnek többek között a Szegedi Nemzeti Színház művészei, Petruska András, Benedekfi István és Zoltán, a Terebes zenekar, a JaMese zenekar, a Sun City Singers Jazz Quartet, Ónodi András Máté, Szondi Péter és Kovács András, a Szegedi Fagott Négyes, a Suhancok táncegyüttes és a Cuháré Táncműhely. A gyerekeket pedig a Grimm-busz színház és a Haramia együttes zenés meséi szórakoztatják. A füvészkert főépületében kapott helyet Fekete Zsolt festőművész kiállítása, melyet egy hónapon át láthatnak a vendégek.



Ezen a hétvégén a látogatók ingyenes elektromos buszjárattal juthatnak el a füvészkertbe a Belvárosi híd újszegedi hídfőjétől.