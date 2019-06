Programajánló

SzegedArt - Szabadtéri fesztivál a csongrádi megyeszékhelyen

Szabadtéri kiállításokkal és koncertekkel viszi közelebb a kultúrát a helybeliekhez és a városba látogatókhoz több mint két hónapon át a SzegedArt fesztivál.

Németh István, a szervező Szegedi Városkép és Piac Kft. ügyvezető igazgatója a rendezvényt bemutató szerdai sajtótájékoztatón elmondta, hogy a széleskörű összefogással megvalósuló fesztivál programja a közönség visszajelzése alapján évről évre bővül.



Az eseménysorozat nyitányaként szombaton Brzózka Marek szobrászművész alkotásaiból nyílik kiállítás a Wagner-udvarban, ahol a Szegedi Vox Nova Kórus is koncertezik. Ugyanitt mutatják be az idén harmincéves Szegedért Alapítvány történetét feldolgozó kötetet, de rendeznek az udvarban komolyzenei koncerteket és gyermekek számára drámapedagógiai foglalkozást is.



Július 12-től 14-ig Szeged belvárosában nyolcvan muzsikus és együttes lép föl az Utcazene fesztiválon, közülük a közönség szavazata alapján választják ki a megmérettetés győztesét.



Július 13-án a Kárász és a Kölcsey utca találkozásánál nyílik karikatúrakiállítás, melyen 32 alkotó rajzaival ismerkedhetnek meg az arra sétálók.



Augusztus elejétől a belvárosban egy hónapon át Máté Bence természetfotóiban gyönyörködhetnek majd az érdeklődők, akik az egyedülálló kültéri tárlaton megismerhetik a képek készítésének körülményeit is.



A fesztivál záróeseménye a MarsArt 2019 című rendezvény, melyen a város legszebb piacán találkoznak a különböző művészeti ágak - képzőművészet, irodalom, bábszínház, tánc - képviselői.



A kiállításokat szabadtéri hangversenyek kísérik szombat esténként a Klauzál téren. Fellép a Fricsay Ferenc Városi Fúvószenekar, a hódmezővásárhelyi helyőrségi zenekar és a Magyar Honvédség Légierő Zenekar Szolnokról, repertoárjukban a hagyományos indulók mellett musical- és filmzene-feldolgozások is szerepelnek. A belvárosban koncertezik majd a Polgár Gyula Jazz Trió, Szentes Város Fúvószenekara, valamint a Szegedi Fúvószenekari Fesztivál több résztvevője is.