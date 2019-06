Elismerés

Bagi Iván és Nacsa Olivér kapta a Karinthy-gyűrűt

Bagi Iván és Nacsa Olivér humorista kapta az idei Karinthy-gyűrűt. A Rádiókabaréban és a közmédia szórakoztató műsoraiban kiemelkedő teljesítményt nyújtó alkotókat és előadókat elismerő díjat kedden adták át Budapesten, a Márványteremben.



"Paródiáikban a karakter lényegét ragadják meg, ami óriási kincs" - fogalmazott a díjátadón Molnár Piroska színművész. A Bagi-Nacsa páros egyik kedvelt "célpontja", Korda György énekes arról beszélt, hogy paródiáikban nemcsak szeretet és barátság van, hanem ő maga is jól jár velük, hiszen figuráját általuk még jobban megismerheti a közönség.



Az 1975-ben alapított Karinthy-gyűrűt Dobos Menyhért, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója, valamint Bojárszky András, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap operatív vezérigazgató-helyettese nyújtotta át Bagi Ivánnak és Nacsa Olivérnek.



A Bagi-Nacsa duó huszonnégy éve tartó pályafutását a Karinthy-gyűrű tavalyi kitüntetettje, Vida Péter színművész ismertette, vicces történelmi keretbe ágyazva azt. Mint elhangzott, a páros 1995-ben egy budapesti házibuliban fiatal gimnazistaként találkozott először. 1996-ban már felléptek a Rádiókabaréban, 1998-ban szerzői és előadói kategóriában egyaránt megnyerték a Magyar Rádió IV. Humorfesztiválját.

Dolgoztak a Mikroszkóp Színpadon, számos önálló és sikeres televíziós show-műsoruk volt, 2011-től a közszolgálati adón futott előbb a Szálka, majd a Bagi-Nacsa Show, jelenleg a Bagi-Nacsa Orfeum a Duna Televízióban látható. Bagi Iván 42, Nacsa Olivér 39 éves.



"Boldogság, hogy a művészek, akiket elhívunk a műsorainkba és parodizáljuk őket, nagy örömmel jönnek hozzánk. Mi a klasszikus kabaré korszakában kerültünk a pályára és szeretnénk egy kicsit ebből megőrizni, ezért sem mentünk el a ma már divatosabbnak tűnő stand-up irányába, bár ez is része lett önálló estjeinknek. Soha nem nézek meg külön felvételeket senkiről, igyekszem rögtön megragadni a karaktert" - mondta Nacsa Olivér. Bagi Iván hozzátette: ő viszont rengeteget gyakorol.



"Az egész életünk arról szól, hogy mindent megosztunk egymással, felelősséget, munkát is. Közösen írjuk televíziós műsorainkat, kiegészülve egy kis gegcsapattal, a karaktereket úgy osztjuk el, hogy éppen kire illik, hiszen különböző típusok vagyunk. Nem nagyon tervezünk előre, cél, hogy örömet szerezzünk a közönségnek és életben tartsuk a műfajt, miközben nehéz lépést tartani a néhány perces internetes tartalmak népszerűségével" - mondta el Nacsa Olivér az MTI-nek.



Bagi Iván hozzáfűzte: duójukban jól kialakultak a szerepkörök, adnak egymás véleményére és szerencsére hasonló az ízlésük. "Ez fontos, hiszen sok páros a különböző értékrend, ízlés miatt ment szét. Jó az is, hogy más karakterek vagyunk, így nem laposodik el a produkció".



A Karinthy-gyűrűt 1975 óta minden évben, Karinthy Frigyes születésének évfordulója alkalmából ítélik oda és adják át a közmédia szórakoztató műsoraiban nyújtott kiemelkedő szerzőknek, előadóknak, a szatirikus és a humoros műfaj kimagasló szereplőinek. A Karinthy-gyűrű 10-12 gramm aranyból készül, korábbi díjazottjai között van mások mellett Hofi Géza, Karinthy Ferenc, Boncz Géza, Déri János, Sándor György, Fábry Sándor és Aranyosi Péter.



Korábban három alkalommal kapta a díjat humorista páros: 1978-ban Mikes György és Somogyi Pál, 1991-ben Markos György és Nádas György, 2014-ben a Szomszédnéni Produkciós Iroda.