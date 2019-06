Kultúra

Elkészültek a felújítás előtt álló debreceni Csokonai Színház látványtervei

2019.06.22

Nagy ívű, ugyanakkor a színház műemléki jellegét tiszteletben tartó rekonstrukció előtt áll a debreceni Csokonai Színház - mondta a város polgármestere a teátrum pénteki évadzáró társulati ülésén, amelyen bemutatta a megújuló intézmény látványterveit is.



Papp László hangsúlyozta: várhatóan őszre rendelkezésre állnak a végleges kiviteli tervek, így a beruházás 2020-ban elkezdődhet majd. A rekonstrukcióra az önkormányzat 6,3 milliárd forint kormányzati támogatást kapott. A polgármester ugyanakkor jelezte: ezt az összeget egy 2015-ös kalkuláció alapján ítélték meg a városnak, várhatóan ennél valamivel többe kerül majd a felújítás.



Papp László a társulati ülésen bemutatott látványtervekről elmondta: a rekonstrukciót követően a jelenlegi 476 helyett 609 állandó és 66 ideiglenes férőhely várja majd a nézőket. Helyreállítják a külső homlokzatot, kicserélik a nyílászárókat, a bejárat pedig az árkád üvegezésével egészül ki. A színház belső terei, a nézőtér, az irodahelyiségek, raktárak és a színpadtechnika is teljesen megújul majd.



Papp László közölte: elérhető közelségbe került a Latinovits Színház évekkel korábban félbe maradt épületének befejezése is. Az ezzel kapcsolatos részletes pályázatot is elfogadta a Románia-Magyarország határ menti együttműködési program ellenőrző bizottsága és megítélte a támogatást a munkák elvégzéséhez. A csaknem 13 millió eurós fejlesztés támogatási szerződését a héten aláírták, és a közbeszerzési eljárást követően a tervek szerint 2020-ban kezdődhet a kivitelezés - fűzte hozzá. A megítélt forrásból a többi között befejeződhet a kamara- és a stúdiószínház kialakítása, és a közösségi terek belsőépítészeti munkáit is elvégzik. Az új teátrumban 2021-ben már színházi előadások lesznek.



Gemza Péter, a Csokonai Színház igazgatója kiemelte: az intézmény megyei és régiós jelenléte évről évre egyre jelentősebb és ezt az építkezések miatti átmeneti időszakban tovább szeretnék erősíteni. A színház nyolc előadása műsoron marad a következő évadban is, miközben 14 új darabot visznek színre, köztük négy ősbemutatót láthat majd a közönség.