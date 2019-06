Programajánló

Húszezer látogatót várnak a hortobágyi lovasnapokra

Több mint húszezer látogatót várnak az 53. hortobágyi lovasnapokra július 12. és 14. között - közölték a szervezők kedden a 320 éves hortobágyi nagycsárdában, a találkozó sajtótájékoztatóján.



Széles Diána, Debrecen turisztikáért felelős alpolgármestere (Fidesz-KDNP) felidézte, hogy a hajdú-bihari megyeszékhely három éve kapcsolódott be a lovasnapok szervezésébe, s azóta egyfajta hagyományőrző és kulturális fesztivállá is vált a korábban elsősorban a lovas versenyekről szóló rendezvény. Debrecen tízmillió forinttal támogatja az idei programsorozatot - tette hozzá.



Medgyesi Gergely Árpád, a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. igazgatója kiemelte: a kulturális világörökség helyszínen a hagyományos csikósverseny, fogathajtó verseny és díjugratás mellett megrendezik a Nemzeti Vágta hortobágyi elővágtáját is.



Az idén a Hortobágyi Nemzeti Parkkal közösen 1,5 hektáros gyermek lovasfalut is működtetnek, de nem marad el az esti méneshajtás sem, a 320 éves nagycsárdában pedig megújult étlappal, a hagyományos pásztorételek mellett házi bivalyhússal, szürke marhából készült gulyással és racka juh húsából készült töltöttkáposztával várják a vendégeket - tette hozzá.



Az ételekhez a Debrecen egykori szőlőskertjéből, Érmellékről származó Bakator bort kínálják, ami több mint 300 éve a csárda bora volt - fűzte hozzá Medgyesi Gergely Árpád.



Bendes Csaba, a Nemzeti Vágta elővágta és nevezési igazgatója jó döntésnek nevezte, hogy három évvel ezelőtt Hortobágy is az elővágták helyszíne lett. A Nemzeti Vágta mára a Kárpát-medence legnagyobb lovas versenye: a 16 elővágtából ötöt a határon túl rendeznek - mondta megjegyezve, hogy a felnőtt versenyek mellett most először gyerekeknek "kishuszár" versenyt is rendeznek a Hortobágyon.



Szladek Róbert ménesvezető a sajtótájékoztatón kiemelte: négy versenyhelyszínen lesznek események a három napon, a csikósversenyt némileg átalakítják, ezáltal gyorsabbá, izgalmasabbá teszik. A fogathajtó versenyszámok között a szimultán és a kombinált hajtás mellett most először rendeznek váltó csapatversenyt, amikor három fogat lesz egyszerre a pályán.



Bódor Edit, a debreceni Főnix rendezvényszervező igazgatója a lovasnapok kulturális kínálata közül kiemelte a csárda sátrat, ahol mások mellett a Kelet Brass Band, Dánielfy Gergő és az utazók lépnek fel, míg a retro nagyszínpadon Caramel, Balázs Fecó és Wolf Kati énekel, de lesz Retro party is B. Tóth Lászlóval.