VR-alkotásokat is várnak a Verzió Filmfesztiválra

VR (virtuális valóság)-szekcióval bővül idén a Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál. A VR-alkotások nevezését június 30-ig várják a szervezők. 2019.06.16 01:30 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A VR-szekció a Random Error Studio és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem által szervezett Zip-Scene Konferencia kezdeményezésére jön létre - olvasható a fesztivál szervezőinek MTI-hez eljuttatott közleményében.



Mint írják, november 13. és 16. között a Verzió Filmfesztivál VR-szekciójának keretében különféle VR-produkciókkal ismerkedhetnek meg az érdeklődők: 360 fokos videókkal, interaktív dokumentumfilmekkel, fikciós alkotásokkal és művészeti, térspecifikus VR-élményekkel. A programban tényfeltáró és új érzékekre alapozó VR-alkotásokat prezentálnak, amelyek a médiumorientált tartalomban rejlő innovatív lehetőségekre fókuszálnak - áll a közleményében.



A VR-szekció koncepcióját a "Zóna" fogalma köré rendezik a szekció kurátorai. Andrej Tarkovszkij Sztalker című filmje 2019-ben ünnepli bemutatásának 40. évfordulóját, de a nézők képzeletét ma is foglalkoztatja. A felhívásra olyan alkotásokat várnak, amelyek a belső tér és a belső utazás problematikájával foglalkoznak, nemcsak tartalmi szempontból, hanem az eszközhasználati módszerükkel is erre kérdeznek rá.



Olyan alkotásokkal lehet nevezni, amelyek újragondolják a VR-hoz kapcsolódó narratív elvárásokat, és különböző tartalomtípusuk megjelenítését is felvállalják. A beküldött alkotások lehetnek 360-fokos videók (fikció és dokumentarista jellegű), művészeti VR-élmények, helyszínspecifikus VR-alkotások vagy immerzív riportfilmek.



A VR-szekcióba nevezett alkotásokból az esemény szervezőiből álló kurátori csapat válogat. A kiválasztott alkotásokat a Trafó Klubban nézheti meg a közönség a 16. Verzió Filmfesztivál programjának részeként.



A nevezésről további információ a fesztivál honlapján található. Az eredményről augusztus 15-ig értesítik a nevezőket, a teljes programot pedig szeptember 25-én hirdetik ki.



A közlemény kitér arra is, hogy november 10. és 12. között másodszorra rendezik meg Közép-Kelet Európában a transmedia és digitális storytellinggel foglalkozó kutatói konferenciát. Az esemény a Zip-Scene blog és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem társszervezésében jön létre, a VR, az AR és egyéb digitális eszközök történetmesélési gyakorlataival foglalkozik.



A szervezők a konferenciára elsősorban az IT-, a kreatív technológia és -ipar valamint a marketingstratégiák iránt érdeklődő szakembereket várják, ugyanakkor alkotók és egyetemi hallgatók részvételére is számítanak. További információ és a program a zip-scene.mome.hu oldalon érhető el.