Országos Beatles Találkozó lesz augusztusban a Kobuci Kertben

Az egész délutánon és estén át tartó vasárnapi, családbarát rendezvényen minden a Beatles körül fog forogni. 2019.06.15

Immár negyedik alkalommal rendezik meg az Országos Beatles Találkozót. Az esemény, amelynek fővédnöke Iain Lindsay, az Egyesült Királyság budapesti nagykövete, augusztus 11-én lesz az óbudai Kobuci Kertben.



Az egész délutánon és estén át tartó vasárnapi, családbarát rendezvényen minden a Beatles körül fog forogni, a 18 év alatti Beatles-rajongók ingyen vehetnek részt a koncerteken és programokon - közölték a szervezők az MTI-vel.



A rendezvényen a legnépszerűbb hazai Beatles emlékzenekar, a Bits ad koncertblokkokat. A csapat megemlékezik az idén 50 éves Abbey Road nagylemezről, emellett vendégművészek és meglepetésvendégek is színesítik a rendezvényt. A mini Beatles fesztivált este koncert zárja.



Az Országos Beatles Találkozó kapcsán nyereményjátékot is hirdettek, amelyben egy eredeti Beatles basszusgitár is gazdára talál a rendezvény szakmai szponzora, a Höfner Guitars felajánlásával.



További információ a itt található.