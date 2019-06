Programajánló

Hétvégén rendezik meg az Európai Kerti Vasutak Találkozóját

Hétvégén rendezik meg az Európai Kerti Vasutak Találkozóját a Vasúttörténeti Parkban, ahol a látogatók dízel- és gőzmozdonyok kicsinyített másolatainak felvonulását láthatják majd. 2019.06.12 22:30 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Az elmúlt 13 évben számos európai ország és egyesület képviseltette magát a fesztiválon, idén szlovén, horvát és német résztvevők dízel-, elektromos- és gőzmozdonyait lehet megtekinteni az apró sínpályán szombaton és vasárnap - közölte a múzeum az MTI-vel.



A kismozdonyok mellett a Park interaktív szolgáltatásait is ki lehet majd próbálni, így a látogatók utazhatnak nagy gőzmozdonyon, lóvasúton, sínautóban vagy akár hajtányon is.



A park első igazi nagy projektje a kerti vasút megépítése volt, amelynek ötletét egy nemzetközi kitekintés adta, hiszen több szomszédos ország múzeuma is rendelkezik hasonló vasutakkal.



A Vasúttörténeti Park 2006 áprilisában kezdte el kiépíteni saját kisvasútját, amely augusztus közepére készült el. A 358 méteres pálya próbaúti szerelvényén a kerti vasutat építő interaktív csoport tagjai utaztak elsőként.



A rákövetkező években folyamatosan zajlottak a fejlesztések, így 2010 és 2015 között elkészült az új, 644 méter hosszú szakasz, a nagykör két műtárggyal, egy 10 méter hosszú Y-alagúttal, és a kerti tavon átívelő hegesztett acél szerkezetű vasúti híddal.



A kerti vasút első járműve a 203,001-es pályaszámú működőképes gőzmozdonymodell volt, amelyet Prause Gyula öntőminta-készítő asztalosmester örököseitől vásárolt meg a Vasúttörténeti Park. 2008-ban mutatkozott be egy új mozdony, a kerti vasút műhelyében épült M44-es BoBo, valamint 2013-ban a Vasúttörténeti Park adományozás révén megvásárolta a MÁV 394-es sorozatú keskeny-nyomközű gőzmozdonyának 1:4-es méretarányú működőképes modelljét, a Szilvi becenévre hallgató kismozdonyt, amely azóta is a rendezvények egyik főszereplője.



Az európai kerti vasutak nemzetközi seregszemléjét először 2006-ban, a kerti vasút megnyitásának évében rendezték meg osztrák és német vendégmozdonyokkal.