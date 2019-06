Kultúra

Amerikai színészek kapnak Kristályglóbuszt Karlovy Varyban

Julianne Moore Oscar- és Golden Globe-díjas amerikai színésznő Kristályglóbuszt kap az idei 54. nemzetközi filmfesztivál nyitóünnepségén Karlovy Varyban a világ filmművészetét gazdagító munkásságáért - közölte Jirí Bartoska, a fesztivál elnöke keddi prágai sajtótájékoztatóján.



A legjobb női szerepért járó Oscar-díjat Julianne Moore 2014-ben A megmaradt Alice-nek című filmben nyújtott alakításáért kapta. Ugyanezért a szerepéért 2014-ben szintén megkapta a Golden Globe-díjat is.



A június 28-tól július 6-ig tartó Kelet-Európa egyetlen A-kategóriás nemzetközi filmszemléjén Kristályglóbuszt kap még Patricia Clarkson amerikai színésznő, akit elsősorban az Éles tárgyak című amerikai filmsorozatból ismerhetnek a nézők. Idén újra ellátogat a nyugat-csehországi fürdővárosba Casey Affleck népszerű amerikai színész és forgatókönyvíró, aki 2017-ben A régi városért című filmben nyújtott alakításáért kapott Oscar-díjat.



A szervezőbizottság már korábban közölte, hogy a fesztivál elnökének díját Vladimír Smutny cseh operatőr kapja.



A versenykategóriában idén egyetlen magyar, de cseh film sem szerepel. A szakértők által kiválasztott 12 versenyfilm közül - egyebek között spanyol, kambodzsai, német, chilei, bolgár-görög, török, fülöp-szigeti alkotások - tíznek Karlovy Varyban lesz a világpremierje, kettőnek pedig az első nemzetközi bemutatója.



A filmszemle idei költségvetése 135 millió korona (1,755 milliárd forint). Tavaly a filmfesztiválon 236 filmet mutattak be, az 501 filmvetítésre összesen 140 135 belépőjegyet váltottak. A szervezőbizottság idén is hasonlóan nagy érdeklődésre számít.