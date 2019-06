Elismerés

Antik görög dráma formabontó, modern változata tarolt a Tony-gálán

Tizennégy jelölésből nyolcat díjra váltva a Hadestown című musical tarolt a legrangosabb amerikai színházi elismerések, a Tony Awards vasárnap esti gáláján New Yorkban. 2019.06.10 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A déli dixie-dzsesszt, folkot és soult vadul keverő Hadestown (Hádész városa), amely Orfeusz és Eurüdiké ókori görög mítoszát adja elő modern, formabontó változatban, egyebek között a legjobb musical kategóriájában győzött, rendezője, Rachel Chavkin pedig a legjobb musicalrendezésért járó díjat vehette át. Chavkin a tizedik nő a 73. kiadásához érkezett díj történetében, akinek sikerült díjat nyernie egy prózai színmű vagy egy zenés darab rendezőjeként.



Az elmúlt évad legjobb prózai színdarabjának a The Ferryman (Révész) című művet találták, a londoni Westendtől átvett családi drámát, amely Észak-Írországban játszódik az erőszak sújtotta 1980-as években.



A legjobb férfiszínész díját a Totál szívás című tv-sorozatból ismert Bryan Cranston nyerte el, ezúttal a Network (Hálózat) című színdarab főszereplőjeként. A legjobb női főszereplőnek járó elismeréssel a 87 éves Elaine May első Tony-díját kapta egy Alzheimer-betegségben szenvedő nagymama megformálásáért a The Waverly Gallery című színdarabban.



A zenés darabok világában a legjobb férfi főszereplő díját Santino Fontana (Aranyoskám), a legjobb női főszereplő díját pedig Stephanie J. Block (The Cher Show) kapta.



A "színházi Oscar" történetében első ízben nyert el Tony-díjat egy kerekesszékes színésznő, Ali Stoker, aki az Oklahoma! című musicalfelújítás egyik mellékszereplőjét alakítja. A színésznő a díját mindazon mozgássérült gyerekeknek ajánlotta, "akik arra vártak, hogy képviselve legyenek ebben a teremben".



A díjakat a manhattani Radio City Music Hallban adták át az éjszakába nyúló gálán.



A 2018/19-es évad új rekordokat hozott a New York-i Broadway 41 színháza számára. Mind a nézőszám, mind a bevétel 10 százalékkal nőtt az előző évadhoz képest, és ez minden idők legjobb teljesítményét jelenti. A Broadway League szakmai szövetség adatai szerint 1,8 milliárd dollár értékében 14,8 millió jegyet értékesítettek a 2018 májusától 2019 májusáig terjedő évadban.