Díjat nyert A Ruben Brandt, a gyűjtő című animáció Zágrábban

Milorad Krstic alkotása, A Ruben Brandt, a gyűjtő nyerte a legjobb egész estés film díját a szombat este véget ért zágrábi Animafesten - tájékoztatta a Magyar Nemzeti Filmalap az MTI-t vasárnap.



A hazai mozikban már mintegy 50 ezren váltottak jegyet az akció-thrillerre - olvasható az összegzésben.



A közlemény felidézi, hogy Milorad Krstic egyedi látványvilágú, a filmalap támogatásával készült akció-thrillerében az egész világot bejárjuk egy olyan utazás során, amely percenként okoz újabb és újabb meglepetéseket. A Ruben Brandt, a gyűjtő a James Bond-filmek hangulatát megidézve vezeti be a nézőt a művészet rejtett dimenzióiba, a benne felvillanó több mint 300 művészeti utalással különleges élményt nyújt.



A mozifilm több mint 100 szakemberből álló animációs csapat alkotása, zenéjét Cári Tibor szerezte, a produceri munkát Miskolczi Péter, Roczkov Radmila, Roczkov Hermina és Kurdy-Fehér János végezte.



A Ruben Brandt, a gyűjtő világpremierje a locarnói filmfesztivál szabadtéri vetítésén, a 8000 férőhelyes Piazza Grandén volt tavaly nyáron és azóta nagy sikerrel járja a filmfesztiválokat világszerte. A film megnyerte a bukaresti animációs fesztivált, majd a legjobb forgatókönyv, a legjobb elsőfilm és az andalúz forgatókönyvíró szövetség díját is elhozta a sevillai fesztiválról, Triesztből a SkyArte, Brüsszelből pedig a BeTV televízió különdíját hozta el.



A filmalap nemzetközi értékesítési részlege - a HNFF World Sales - a film észak-amerikai és latin-amerikai forgalmazási jogait a Sony Pictures Classics (SPC) amerikai forgalmazónak értékesítette, így a magyar gyártású animáció látható volt Amerikában a mozikban, elérhető DVD-n és online is.