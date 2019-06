Programajánló

Idén is megrendezik az Everness Fesztivált júniusban Alsóörsön

A fesztivál egyik kiemelt témája lesz a párkapcsolati problémák kezelése és a motiváció visszaszerzése a mindennapokban. 2019.06.10

Idén is megrendezik az Everness fesztivált, amely zenei és mozgásprogramokkal, életmóddal és önismerettel kapcsolatos előadásokkal várja az érdeklődőket június második felében Alsóörsön.



Klein Csaba fesztiváligazgató az MTI-nek elmondta, hogy a június 19. és 24. között zajló fesztiválon 11 színpad várja majd a látogatókat a Pelso Kempingben.



A magyar közönség először találkozhat Prem Joshua világzenét játszó zenekarával, előadásukban az indiai klasszikus zene és a kortárs jazz ötvözete csendül fel. Magyar népzenére felfűzött jazzprodukcióval és egy különleges fúvós hangszerrel, a fuhunnal lép színpadra a Dresch Quartet. Shai Dayan autentikus előadásában a zenéhez való archaikus hozzáállás ötvöződik a modern kor kínálta technikai lehetőségekkel, Barabás Lőrinc szóló produkciójában pedig trombitával, egy looperrel és elektronikus eszközökkel muzsikál. Fellép a fesztiválon az Óperentzia, a Naveya és a Colorstar, visszatérő vendég lesz az Earth Sounds & Blue Planet Retreat és a Samsara Boulevard.



A fesztivál egyik kiemelt témája lesz a párkapcsolati problémák kezelése és a motiváció visszaszerzése a mindennapokban. Az érdeklődők többek között meghallgathatják Joe Vitale spirituális tanítót, Benkő Vilmos motivációs trénert, ott lesz Soma Mamagésa, Hevesi Krisztina pszichológus, Ken Wilber amerikai gondolkodó, és Mérő László matematikus, aki a pénzről és az érzelmek matematikájáról tart előadást.



A fesztiválon jógaórát ad mások mellett Pablo Gascon, Diószegi Ádám, Nina Adams és Cser Zoltán, a nemzetközi jóganap alkalmából pedig egy 24 órás jógakihíváson vehetnek részt a legelszántabbak.



A gyerekfaluban lesz kézműves és zenés foglalkozás, valamint gyermekjóga is. Kecskés Karina a szülőknek tart előadást arról, hogy a meseterápia hogyan segíti a gyermekeket a traumák feldolgozásában. Oravecz Kinga Így tanítsuk boldogságra a gyerekeket című előadásában egy indiai iskolaprojekt tapasztalatairól számol majd be.



A 14 évesnél fiatalabb gyermekek ingyenesen látogathatják a fesztivált - fűzte hozzá Klein Csaba.