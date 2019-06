Programajánló

Könyvhét - Változatos programok Szegeden

Bár a hivatalosan ötnapos rendezvény megnyitóját csak június 13-án tartják az egészen a hónap végéig tartó programok sora már vasárnap elkezdődött: kávéházakban, könyvtárakban és művelődési intézményekben kínálják a könyvújdonságokat, zajlanak a dedikálások, beszélgetések és zenei előadások.



A Tisza-parti városban a rendezvények hagyományos központi színtere a Dugonics tér, itt állnak majd a könyvkiadók sátrai és itt található a beszélgetések, színházi és zenei produkciók egyik fontos helyszínéül szolgáló színpad is.



Az idei könyvhetet Grecsó Krisztián nyitja meg, ebből az alkalomból adják át az Év könyve díjat, valamint az önkormányzat könyvkiadási támogatásait is. A következő nap tartják a könyvtár olvasásnépszerűsítő játéka, a Könyvkirály eredményhirdetését és mutatják be a Szegedi Horizont 2019 antológiát, amely a városhoz kötődő írók, költők mintegy húsz magyar nyelvű lapban tavaly megjelent műveiből nyújt válogatást.



Számos tematikus program színesíti a kínálatot, színpadra lépnek fiatal szerzők, de szó esik arról is, milyen fiatal író(nő)ként bekerülni az irodalmi körforgásba. A szépirodalom és a líra mellett hangsúlyos szerep jut a tényirodalomnak is: bemutatják Molnár Gyula és Andrési Pál A civilizáció káros hatásai az élővilágra Magyarországon című kötetét, de a szerző részvételével ismerhetik meg az érdeklődők Marc Redfield A terror retorikája: töprengések a 9/11 és a terror elleni háború kapcsán című művét.



A bemutatott alkotások köre azonban bővebb a könyveknél: a programsorozat alkalmából a nagyközönség is találkozhat az SZTE BTK történettudományi doktori iskolájának hallgatói által fejlesztett innovatív, történelmi társasjátékokkal, a Konfliktusszimulátorokkal.